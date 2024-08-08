"ناسا" توضح موعد وطريقة عودة رائدين عالقين في الفضاء

قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إن رائدي فضاء قد لا يتمكنان من العودة إلى الأرض حتى عام 2025 بسبب مشاكل في كبسولة ستارلاينر الجديدة من إنتاج "بوينج".

ويوجد رائدا الفضاء الأميركيان باري ويلمور وسونيتا ويليامز، على محطة الفضاء الدولية منذ يونيو، رغم أنه كان من المفترض أن تكون إقامتهما لمدة أسبوع واحد فقط.

وبعد إطلاقها من مركز كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا، تمكنت المركبة الفضائية من الالتحام بمحطة الفضاء الدولية في المحاولة الثانية بسبب مشاكل في المحركات.

كما تعرضت المركبة لتسرب هيليوم.

وتتم مناقشة خيارين حاليا لإعادة رائدي الفضاء إلى الأرض، حسبما ذكرت "ناسا"، الأول هو عودتهما على متن ستارلاينر، ولكن يتعين إصلاح المركبة الفضائية أولا، والثاني استبدال اثنين من أربعة رواد الفضاء في مهمة "سبيس إكس كرو 9"، التي من المقرر إطلاقها في سبتمبر، ويمكن لويلمور وويليامز العودة إلى الأرض مع الطاقم في فبراير.

يشار إلى أن ستارلاينر هي مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام جزئيا تتكون من كبسولة بارتفاع حوالي 3 أمتار للطاقم ووحدة خدمة.

وعلى عكس مركبة "كرو دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس"، فإنها لا تهبط على الماء بل على اليابسة.