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4 أطعمة لا تتناولها مع القهوة

4 أطعمة لا تتناولها مع القهوة
11 أغسطس 2024 01:07

ترجمة: عزة يوسف  
أثبتت الدراسات أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يساعد في الوقاية من بعض الأمراض المرتبطة بالالتهابات والإجهاد التأكسدي، مثل السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، إلا أنها يمكن أن تؤثر في امتصاص بعض العناصر الغذائية، لذلك يجب الانتباه للأطعمة التي نتناولها مع القهوة، حسبما ذكر موقع Health الأميركي:

الفواكه الحمضية
 تعد القهوة حمضية بطبيعتها، لذا يتسبب تناولها مع الحمضيات بالشعور بعدم الراحة في الجهاز الهضمي، وقد يتسبب تناول الحمضيات وعصائرها في الإصابة بارتجاع المريء، الذي تشير إليه أعراض مثل الغثيان والانتفاخ وحرقة المعدة. ويزيد تناول القهوة حينها من تلك الأعراض، وقد يغيّر الطعم اللاذع للحمضيات من طعم القهوة، ما يجعلها أكثر مرارة وأقل متعة.

اللحوم الحمراء
 يؤثر شرب القهوة في امتصاص الحديد في الدم، وتعد اللحوم الحمراء أفضل مصادره، وقد أثبتت الدراسات أن تناول 3 أكواب أو أكثر من القهوة في اليوم، يقلل بشكل كبير من مستوى الحديد في الدم.

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الحليب
 تشير الأبحاث إلى أن شرب الحليب مع القهوة يعيق امتصاص الكالسيوم الموجود في الحليب، والذي يعد مهماً لصحة العظام وحركة العضلات وإنتاج الهرمونات.

الأطعمة المقلية
 تؤدي زيادة استهلاك القهوة إلى الإصابة بفرط شحميات الدم، وبمستويات غير طبيعية من الدهون في مجرى الدم. ونظراً لأن تناول الكثير من الأطعمة المقلية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فقد يحتاج أولئك الذين يستمتعون بشرب القهوة إلى الحد من تناولهم للأطعمة المقلية، للحفاظ على صحة القلب.

القهوة
الأطعمة
الفواكه
اللحوم الحمراء
الحليب
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