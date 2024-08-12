بالصور.. 10حقائق مثيرة للاهتمام

ترجمة: عزة يوسف هناك الكثير من المعلومات والحقائق الغريبة المثيرة للاهتمام عن الحيوانات والجغرافيا والأحياء، من شأنها أن تغير نظرتك إلى هذا العالم، وإليك بعض الحقائق الممتعة والعشوائية التي ستفاجئك، كما ذكرها موقع Science Focus البريطاني:

1 - وزن السحابة

تزن السحابة نحو مليون طن، ويبلغ حجمها قرابة كيلومتر مكعب وكثافتها 1.003 كجم لكل متر مكعب، وهذه كثافة أقل بنحو 0.4% من الهواء المحيط بها، لذلك تطفو السحب.

2 - الزرافات والبرق

لا يوجد سوى 5 ضربات صاعقة مميتة موثقة جيداً على الزرافات بين عامي 1996 و2010، ولكن نظراً لأن عدد هذه الأنواع يبلغ 140 ألفاً فقط خلال هذا الوقت، فإن ذلك يتسبب في نحو 0.003 حالة وفاة بسبب البرق لكل ألف زرافة سنوياً، وهذا يعادل 30 مرة معدل الوفيات المعادل للبشر.

3 - صوت الشمس

تصدر الشمس صوتاً لا يمكننا سماعه، في شكل موجات ضغط، ويقاس الطول الموجي لموجات الضغط من الشمس بمئات الأميال، مما يعني أنها أبعد بكثير عن نطاق السمع البشري.

4 - بصمات التوائم

التوائم المتماثلة ليس لها بصمات الأصابع نفسها، لأن العوامل البيئية أثناء النمو داخل الرحم مثل طول الحبل السري والموقع داخل الرحم ومعدل نمو الإصبع، أمور تؤثر على بصمة الإصبع.

5 - الدماغ يأكل نفسه

الدماغ يأكل نفسه باستمرار، حيث تغلف الخلايا وتستهلك خلايا أو جزيئات أصغر لإزالتها من النظام، وهذه العملية ليست ضارة، فهي تحافظ على المادة الرمادية في المخ.

6 - الوقت عند الحيوانات

يختلف شعور الحيوانات بالوقت عن البشر، إذ يتحرك العالم من حولها بشكل أبطأ مقارنة بالبشر، فالسحالي والسمندل على سبيل المثال يشعران بالوقت بشكل أبطأ من القطط والكلاب، وذلك لأن إدراك الوقت يعتمد على مدى سرعة معالجة الدماغ للمعلومات الواردة له.

7- الماء

يعرف معظم العلماء البلل على أنه قدرة السائل على الحفاظ على التلامس مع سطح صلب، ما يعني أن الماء نفسه ليس رطباً، لكنه يجعل الأشياء الأخرى مبللة.

8 - دجاجة من دون رأس

عاشت دجاجة ذات مرة لمدة 18 شهراً من دون رأس، وسجلت الدجاجة «مايك» إنجازاً مذهلاً عام 1940 في الولايات المتحدة، حيث نجت بسبب أن الوريد الوداجي ومعظم جذع الدماغ كان سليماً، مما كفل لها بعض وظائف المخ التي أبقتها على قيد الحياة.

9 - إيفرست

يعتبر البركانان التوأم «ماونا كيا، وماونا لوا» في هاواي هما أطول من جبل إيفرست، بسبب غمر 4.2 كم من ارتفاعهما تحت الماء.

10 - الموت من الضحك

يمكن بالفعل الموت من كثرة الضحك، فيمكن للضحك الشديد أن يتسبب في نوبة قلبية أو اختناق.