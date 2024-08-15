فيلم «Alien: Romulus».. عودة الفضائي

أبوظبي (الاتحاد)

Alien: Romulus، الجزء الجديد من سلسلة أفلام الخيال العلمي والرعب Alien - «الفضائي»، التي حققت انتشاراً واسعاً وتربعت على عرش إيرادات أفلام الرعب منذ إصدار أول فيلم لها عام 1979 من إخراج ريدلي سكوت.



كائنات فضائية

يقدم الجزء الجديد قصة مختلفة تدور حول عالم الكائنات الفضائية، ويشارك في بطولته كل من إيزابيلا موني، كايلي سباني، أرتشي رينو، دافيد جونسون، سبايك فيرن وأيلين وو، وهو من تأليف فيد ألفاريز ودان أوبانون، وﺇﺧﺮاﺝ فيد ألفاريز.

رؤية فنية

الفيلم هو الجزء التاسع من سلسلة Alien التي امتدت لأكثر من 45 عاماً، ومنها Alien: Covenant الذي صدر عام 2017، حيث يعيد المخرج ألفاريز المعروف بأعماله الشهيرة بالرعب مثل Evil Dead وDon’t Breathe، إحياء السلسلة بعد 7 سنوات برؤية فنية جديدة، فيما تولى ريدلي سكوت الذي أخرج أولى أفلام Alien، عملية إنتاجه.



كوكب جديد

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من المستكشفين الفضائيين، الذين يذهبون في رحلة لاستكشاف كوكب جديد وغامض يسمى «رومولوس»، وحين يصلون إلى محطة فضاء مهجورة في هذا الكوكب، يتعرضون لظواهر خارقة، إلى أن يكتشفوا أن هناك كائناً شريراً يكمن في الظلام.

مؤثرات بصرية

يمزج الفيلم بين التشويق والرعب، ويقدم تجربة سينمائية مليئة بالمؤثرات البصرية التي تعزز من واقعية الكائنات الفضائية والمشاهد المخيفة، خلال تعمق الفريق في استكشاف محطة الفضاء لمعرفة المزيد عن الكوكب.



سبيل النجاة

يكتشف أعضاء الفريق أن هذا المكان موطن لكائنات فضائية مروعة تهدد حياتهم بالخطر، وتهاجم أجسادهم وخصوصاً الوجه بشكل مفاجئ وسريع، إلى أن تتمكن من اصطيادهم واحداً تلو الآخر والتحكم فيهم. ويدخلون في مواجهة مع هذه الكائنات الفضائية التي تتكاثر بشكل كبير في سبيل النجاة بحياتهم، والبحث عن وسيلة للخروج من هذه المحطة.