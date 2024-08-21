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موسم صيد الدببة ينطلق اليوم في السويد

موسم صيد الدببة ينطلق اليوم في السويد
21 أغسطس 2024 17:52

بدأ الموسم السنوي لصيد الدببة في السويد اليوم الأربعاء في مواجهة معارضة من نشطاء حماية الحيوان.
 وأعلنت وكالة حماية البيئة في السويد أنه يجوز صيد ما مجموعه 486 دباً بنياً في المناطق الإدارية السبع، مقارنة بـ 649 دبا في العام الماضي. ويستمر الصيد حتى يتم قتل العدد المحدد من الدببة أو حتى ينتهي الموسم في 15 أكتوبر المقبل. 
ويتم فرض قواعد صارمة، كما هو الحال بالنسبة لصيد الحيوانات المفترسة الأخرى في السويد، حيث تقرر كل منطقة عدد الدببة التي يمكن اصطيادها هناك.
 والهدف المعلن من الصيد هو تنظيم الأعداد ومنع إلحاق الضرر بالحيوانات الأليفة وحيوانات الرنة. وقدرت وكالة حماية البيئة عدد الدببة في البلاد بعد انتهاء موسم الصيد لعام 2022 بنحو 2800 دب. 
وذكرت مجلة «سفينسك جاكت» المتخصصة في الصيد أنه تم قتل أكثر من 70 دبا خلال ساعات من بدء الموسم. ويعتقد علماء البيئة أن عدد تراخيص الصيد مرتفع للغاية وأن الدببة يتم التخلص منها بشكل كبير للغاية. 
ويصف مشروع حماية الحيوانات المفترسة الخمسة الكبار في السويد موسم الصيد بأنه «صيد الجوائز» ويدعي أنه ينتهك توجيهات الاتحاد الأوروبي، حيث إن الدببة هي من الأنواع المحمية في الاتحاد الأوروبي. 

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المصدر: د ب أ
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