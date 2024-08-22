العثور على ثاني أكبر ماسة في العالم بمنجم في بوتسوانا

تم استخراج ماسة ضخمة تزن 2492 قيراطاً، من منجم في بوتسوانا، حيث تعد ثاني أكبر ماسة يتم اكتشافها على الإطلاق، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للانباء، اليوم الخميس.

وتم العثور على الماسة في منجم «كاروي»، الذي تديره شركة «لوكارا دايموند كورب» الكندية، ولم يتم تقييمها بدقة بعد، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستؤدي إلى اكتشاف أحجار كريمة عالية الجودة. ولا يعد الحجر الذي تم اكتشافه أصغر حجماً كثيراً عن «ماسة كولينان»، الأكبر في العالم والتي تزن 3106 قيراط، وكان قد تم اكتشافها في جنوب أفريقيا قبل ما يقرب من 120 عاماً.

جدير بالذكر أن منجم «كاروي»، التابع لشركة «لوكارا»، يشتهر بالأحجار العملاقة. وكانت شركة «لوكارا» عثرت في عام 2015، على ماسة «ليسيدي لا رونا» التي تزن 1109 قيراط، والتي كانت في ذلك الوقت تعد ثاني أكبر ماسة على الإطلاق، وقد تم بيعها في النهاية مقابل 53 مليون دولار.