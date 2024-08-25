"تيك توك" تضيف خاصية "جروب شات" للمحادثة الجماعية

أضافت منصة التواصل الاجتماعي تيك توك خاصية المحادثة الجماعية للسماح بمشاركة الفيديوهات داخل مجموعة تضم ما يصل إلى 31 مستخدما بشرط ألا يقل عمر المستخدم عن 16 عاما. ومثل خاصية المحادثة المباشرة ، فإن خاصية "جروب شات" للمحادثة الجماعية لن تكون متاحة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما. وللانضمام إلى أي مجموعة يحتاج المستخدم إلى إضافته من جانب أحد الأصدقاء، أي شخص يتابعه أو يقوم هو بمتابعته على المنصة. في الوقت نفسه ومن أجل مزيد من إجراءات السلامة الإضافية بالنسبة للمستخدمين الذين يبلغ عمرهم 16 و17 عاما، فإنه لن يسمح لهم بالانضمام إلى أي مجموعة إلا إذا كانت تضم صديقا مشتركا واحدا على الأقل. وإذا تلقى هؤلاء المستخدمون رابطا يحمل دعوة انضمام إلى المجموعة، فإنهم سيحتاجون إلى قبول الدعوة كشرط مسبق للانضمام للمجموعة.

وذكرت منصة تيك توك أنه عند قيام مستخدم مراهق بإنشاء مجموعة فإنه سيتم مراجعة المنضمين الجدد والموافقة على انضمامهم للمجموعة بشكل مسبق. ويمكن للمستخدمين، حجب صوت المستخدمين الآخرين أو فرض حظر عليهم داخل أي مجموعة، كما يمكنهم الإبلاغ عن أي رسائل تنتهك قواعد المنصة أو عن المجموعة ككل إذا كانت تحتوي على محتوى مخالف. وهناك حدود لعدد المجموعات التي يمكن لأي مستخدم القيام بإنشائها ، وكذلك عدد الرسائل التي يمكنه إعادة توجيهها عبر المجموعة. كما أضافت تيك توك خاصية إضافية وهي إمكانية إضافة ملصقات إلى الرسائل المباشرة. ويمكن للمستخدمين إما إنشاء أو تحميل مصطلحات خاصة بهم للمجموعة بالكامل للاستخدام أو للاختيار من مجموعة الملصقات الموجودة.