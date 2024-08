Blink Twice.. «كوميديا سوداء»

أبوظبي (الاتحاد)



بعد تألقه في Fly to The Moon، يقدم الممثل العالمي تشانينج تيتوم تجربته السينمائية الثانية في موسم 2024، بفيلم Blink Twice - «اغمز مرتين»، ويلعب فيه دور الملياردير الغامض «سلاتر كينج» الذي يعتقد أنه يستطع فعل أي شيء بثروته.

يشاركه البطولة: أدريا أرجونا، ناعومي آكي، كريستيان سلاتر وجينا دايفيس، وهو من تأليف زوي كرافيتز وإي تي فيجنبو، وﺇﺧﺮاﺝ زوي كرافيتز.

الثروة والسلطة

يمزج الفيلم بين الكوميديا السوداء والتشويق، ويستعرض قصة حول الثروة والقوة والسلطة، ويغوص في الأعماق النفسية لشخصيات معقدة، حيث تدور أحداثه حول الملياردير «سلاتر كينج» الذي يمتلك جزيرة خاصة به، وفي إحدى الحفلات الخيرية لجمع التبرعات، يلتقي بـ«فريدا» التي تلعب دورها ناعومي آكي، ويدعوها مع صديقتها للذهاب في رحلة رفاهية، وقضاء حفلة أسطورية على الجزيرة، وسرعان ما تقع سلسة أحداث غير متوقعة.

رفاهية

عند وصول «فريدا» وصديقتها، تكتشفان أن الجزيرة مليئة برجال وسيدات أعمال، وتبدآن في عيش حياة الرفاهية والاستمتاع بالتجربة الفريدة، وتشعران بشيء غريب يحدث على الجزيرة، خصوصاً أن النساء يستيقظن ولا يتذكرن ما حدث لهن في اليوم السابق.

غموض

مع توالي الأحداث المليئة بالغموض، والتي جمعتها المخرجة المبتدئة زوي كرافيتز ببراعة من خلال سردها المميز المليء بالانعطافات الدرامية الممزوجة بمشاهد من الرعب، تنقلب الأحداث رأساً على عقب مع الاكتشاف أن النساء يخدَّرن من خلال زهرة حمراء تنمو في الجزيرة، تستخلص منها مادة تنسيهن أحداث الأيام السابقة.

مصادفة

بالصدفة تكتشف إحدى الفتيات التي تلدغها أفعى، أنها بدأت تستعيد ذاكرتها، وتبدأ «فريدا» في البحث عن أسرار جزيرة «سلاتر كينج»، خصوصاً أن الفتاة التي اختفت في ظروف غامضة، هي صديقتها، حتى تصل إلى مكان الترياق الذي يُستخرج من هذه الأفعى، وتساعدها في هذا الأمر خادمة تعمل على الجزيرة. وبعدما تتناول «فريدا» هذا الترياق تعود إليها الذاكرة تدريجياً وتتحد مع النساء للانتقام من «سلاتر» وكل الرجال العاملين على الجزيرة.