عادل الحلاوي: «قيد» نقلة نوعية في الإنتاجات المحلية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

صرَّح المخرج والمنتج الإماراتي عادل الحلاوي أنه يستعد لتنفيذ فيلم جديد بعنوان «قيد»، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في أوائل 2025، ويُعتبر باكورة إنتاجات التطبيق الفني «آرت هب»، الذي أطلقه على «أبل ستور» و«غوغل بلاي» و«آب غاليري»، ويقدم العديد من الخدمات لصناع الترفيه في الإمارات والمنطقة، مما يسهم في تيسير عملية الإنتاجات الفنية المحلية والعربية والعالمية.



مواهب واعدة

وأوضح الحلاوي أن عمله السينمائي الجديد «قيد» الذي يتولى فيه عمليتي التأليف والإخراج، سينفذ من خلال التطبيق المحلي «آرت هب» المعزز بالذكاء الاصطناعي، والذي يجمع الممثلين والمخرجين والمنتجين والمواهب الإبداعية بمختلف المجالات في منصة واحدة، منوهاً بأن غالبية فريق عمل الفيلم من فئة المواهب الواعدة في مجالات فنية عدة، منها الديكور والإضاءة والموسيقى التصويرية والتمثيل والمونتاج ومساعد منتج ومساعد مخرج، الأمر الذي يسهم في ظهور كفاءات جديدة في العملية الإنتاجية المحلية السينمائية والدرامية.



5000 شخص

ولفت الحلاوي إلى أن «قيد» يُعتبر نقلة نوعية في الإنتاجات السينمائية المحلية، من حيث القصة التي تدور أحداثها ضمن نوعية أفلام التشويق والجريمة، وكذلك المضمون الذي يجمع بين الأكشن والغموض والدراما، حيث تدور أحداثه حول بطل في الفنون القتالية يجد نفسه في مواجهة غير متوقعة بعد حادث مأساوي، ويحاصر في غرفة غامضة، يواجه فيها أحداثاً غريبة تجعله في صراعات نفسية تمس جوانب حياته، لافتاً إلى أن قصة الفيلم تعزز الروابط الانسانية والتعلم من التجارب الحياتية.

وذكر أنه حالياً في فترة اختيار فريق عمل الفيلم من خلال التطبيق الذي وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 5000 شخص، من الشغوفين بعالم «الفن السابع».



معاناة

وذكر الحلاوي أن المعاناة التي واجهها في فيلم «المقاتل الذي لا يُهزم» من أجل إيجاد طاقم عمل مناسب لتنفيذ العمل، هي التي دفعته إلى السعي وراء التفكير في منصة فنية، تعمل على تسهيل تنفيذ الإنتاجات السينمائية.

وقال: فكرة «آرت هب» نبعت من التحديات التي واجهتني خلال تصوير «المقاتل الذي لا يُهزم»، خصوصاً حينما أردت البحث عن 7 مقاتلين يمارسون أنواعاً مختلفة من القتال، إلى جانب صعوبة البحث عن مواهب في مجالات فنية أخرى. وبسبب هذه العقبات التي تواجه أي منتج أو مخرج في العملية الفنية عموماً، أدركت أننا بحاجة إلى توحيد عالم الترفيه في مكان واحد، لتسهيل الأمور على الفنانين والممثلين وأي شخص مهتم بمجال صناعة المحتوى الإبداعي، خصوصاً أن الإمارات تشهد تطوراً لافتاً في الإنتاجات السينمائية متنوعة القصص والمضمامين، إلى جانب مواقع التصوير المتميزة والاستديوهات المجهزة بأحدث التقنيات الفنية، والتي جذبت صناع سينما هوليوود وبوليوود لتصوير أفلامهم في مواقع متفرقة في الدولة.



تقليل البطالة

وأوضح الحلاوي أن التطبيق يسهم في دعم المواهب الجديدة والناشئة، ويوفر للممثلين والفنانين الطموحين فرصة لعرض مهاراتهم للجمهور، من خلال إنشاء ملفات تعريف مفصلة، وتحميل أعمالهم، وحتى المشاركة في تجارب الأداء الافتراضية، إلى جانب البحث عن فرص عمل لمجموعة واسعة من الوظائف الفنية، ما يساعد في تقليل البطالة وزيادة الوعي بمجال الترفيه على مستوى الدولة.



صناعة ديناميكية

أوضح عادل الحلاوي أن «آرت هب» يُعتبر أول تطبيق فني من نوعه في المنطقة، يوفر لصناع الترفيه عملية سهلة للبحث عن المواهب، من خلال عمليات «الكاستينغ – أونلاين».

ويقدم أدوات بحث قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعثور على المواهب المناسبة بكفاءة، ويمكنهم تصفية المرشحين بناء على معايير محددة، حيث توفر الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مطابقة الباحثين عن العمل بأكثر الفرص الوظيفية ملاءمة من خلال تحليل مهاراتهم وخبراتهم، بما يسهم في تسريع عملية التوظيف.

ويضمن العثور على الأنسب لمشاريعهم من خلال سد الفجوة بين المواهب الجديدة والمحترفين في الصناعة، بما يوفر صناعة ترفيهية أكثر ديناميكية.