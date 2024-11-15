الهواتف الذكية.. هل تجعل أطفالنا أقل ذكاءً ؟

ترجمة- أيهم النميري

مع عودة الأطفال إلى المدرسة، تواجه العديد من المدارس تحدي تنظيم استخدام الهواتف في الفصول الدراسية. في العديد من المدن والولايات، تم اقتراح أو تمرير قوانين تمنع الهواتف في المدارس، رغم أن معظم المؤسسات التعليمية تطبق بالفعل سياسات تمنع استخدامها لأغراض غير أكاديمية، وفقاً للمركز الوطني لإحصاءات التعليم. ومع ذلك، يعبر العديد من الآباء عن قلقهم من هذه السياسات، حيث يرغبون في إمكانية التواصل مع أطفالهم في حالات الطوارئ، وفقاً لتقرير نشره موقع CNN.

تأثير الهواتف الذكية على مدى انتباه الأطفال في الفصل

وتشير الأبحاث إلى أن حظر الهواتف في المدارس ليس مفيدًا فقط للأطفال أثناء الفصل، بل ينصح بعدم إحضارها إلى المدرسة على الإطلاق. وفقًا لدراسة أجرتها *Common Sense Media* عام 2023، يستخدم حوالي 97% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا هواتفهم في أوقات المدرسة بمتوسط 43 دقيقة يوميًا. هذا الاستخدام، سواء بين الحصص أو خلال فترات الراحة، يشتت انتباههم عن الأنشطة الاجتماعية والتفاعل مع أصدقائهم، مما يقلل من وقت التحدث واللعب في بيئة المدرسة.

الأطفال طوال الوقت منشغلون بما يرونه على شاشاتهم

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يُعتبر الانشغال بالهواتف الذكية أثناء المدرسة ممارسة غير صحية، وفقًا لعالم النفس الاجتماعي جوناثان هايدت في كتابه "الجيل القلق". يؤكد هايدت أن اللعب مع الأقران هو أحد أهم الأنشطة التي تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم الاجتماعية. من خلال التفاعل مع الآخرين، يتعلم الأطفال التنقل في العلاقات الاجتماعية وبناء المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات المستقبلية، مما يعزز قدرتهم على مواجهة القلق. هذه التجارب تُعدّ أساسًا لحمايتهم من المشاكل النفسية وتعزيز توازنهم العقلي والاجتماعي.



الهواتف الذكية وتأثيرها على ذكاء الأطفال

الهواتف الذكية لا تؤثر فقط على وقت الأطفال خارج الفصل، بل تشكل مصدر إلهاء كبير داخل الصفوف الدراسية. وفقًا لاستطلاع لمركز بيو للأبحاث، 72٪ من معلمي المدارس الثانوية يرون أن تشتيت الهواتف يمثل تحديًا كبيرًا في الفصول. يُثبت الأدب العلمي أن الدماغ البشري غير قادر على تنفيذ مهام متعددة في الوقت ذاته بكفاءة، مما يعني أن الأطفال الذين يتسللون لاستخدام هواتفهم يعجزون عن التركيز على التعلم المطلوب. هذا التأثير يعوق اكتساب المعرفة ويضعف مهارات التركيز الضرورية لتنمية ذكائهم.

إذا كان الأطفال يتسللون إلى هواتفهم فلا يمكنهم الانتباه إلى ما يفترض أن يتعلموه

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أداء الطلاب في المدارس يُظهر تراجعًا واضحًا في عصر الهواتف الذكية، خاصةً مع انخفاض درجات اختبار ACT إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 30 عامًا، وفقًا للمنظمة المسؤولة عنه. يشير عالم النفس الاجتماعي جوناثان هايدت إلى أن الطلاب في بداية العقد الماضي كانوا أكثر تركيزًا وقدرة على التعامل مع النصوص الطويلة مقارنةً بالطلاب اليوم. الهواتف الذكية تسرق من الأطفال قدرتهم على التعلم بفعالية، ما يجعل من الصعب عليهم تحقيق أداء أكاديمي متميز حتى مع تعهدهم بعدم استخدامها أثناء اليوم الدراسي.

يتلقى المراهق العادي 237 إشعاراً هاتفياً يومياً على هاتفه تقريباً

التصميم المسبب للإدمان للهواتف الذكية، بفضل الإشعارات المستمرة والميزات الجذابة، يجعل من الصعب على الأطفال مقاومة استخدامها. وفقًا لدراسة أجرتها *Common Sense Media*، يتلقى المراهق العادي 237 إشعارًا يوميًا، ما يعزز ارتباطهم بالشاشات. إرسال الأطفال إلى المدرسة بدون هواتفهم يشجعهم على التركيز على البيئة من حولهم بدلاً من التشتت. هذه القدرة على التركيز هي مهارة حيوية يجب تعزيزها لمساعدتهم في تحقيق النجاح الأكاديمي والشخصي.

إرسال الأطفال إلى المدرسة بدون هواتف ذكية يجبرهم على التركيز

وحذر هايدت من أن "الحياة القائمة على الهاتف تجعل من الصعب على الناس أن يكونوا حاضرين بشكل كامل مع الآخرين عندما يكونون مع الآخرين ، وأن يجلسوا بصمت مع أنفسهم عندما يكونون بمفردهم".



الهواتف الذكية والسلامة

علاوة على ذلك ، فإن فكرة أن وجود هاتف معهم يجعل الأطفال أكثر أماناً غالباً ما تكون خرافة.

يمكن أن تشتت الهواتف انتباه المراهقين بشكل خطير. في إحدى محادثاتي الأخيرة في مدرسة خاصة ، أخبرت عالمة النفس في المدرسة أولياء الأمور أنها ترى أطفالهم بانتظام يخرجون من المدرسة وهم ينظرون إلى شاشاتهم أثناء عبور الشوارع . لذلك ، قد تسبب الهواتف حالات طوارئ في المقام الأول.

بالطبع ، إذا كان الأطفال يعانون من أزمة في طريقهم إلى المنزل من المدرسة ، في معظم الأماكن في الولايات المتحدة ، ستكون هناك شركات وأشخاص لديهم هواتف على استعداد للسماح لهم بالاتصال بوالديهم.

وبالمثل ، في حين أن العديد من الآباء يرغبون في الوصول إلى أطفالهم في حالات الطوارئ التي يمكن أن تحدث في المدرسة ، سيكون الأطفال أكثر أماناً إذا ظلوا هادئين وركزوا على التعليمات التي يتلقونها من مديري المدارس أو سلطات إنفاذ القانون.

إرسال الأطفال إلى المدرسة وبيدهم الهواتف الذكية ستجعلهم أكثر ذكاءً أو أماناً

إذا كان الأطفال يحتاجون حقا إلى هاتف للتواصل مع والديهم - ربما لأنهم يعانون من حالة طبية ويحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على الوصول إلى شخص ما في حالة الطوارئ - فإن أحد الخيارات التي أوصى بها هايدت هو هاتف قابل للطي قديم الطراز. يتيح لهم وجود واحد إرسال الرسائل النصية أو الاتصال ولكن لا يمكنهم تسجيل الدخول إلى تطبيقات الوسائط الاجتماعية.

من غير المرجح أن يؤدي إرسال الأطفال إلى المدرسة باستخدام الهواتف الذكية إلى جعلهم أكثر ذكاءً أو أماناً. من المرجح أن يشتت انتباههم ويجعلهم غير قادرين على التركيز على التعلم.

بدون هاتف ، يمكن للأطفال التركيز على التفاعل مع أقرانهم والتعلم والتواجد الكامل في محيطهم - بدلا من جعل هذه الأشياء تتنافس على اهتمامهم مع المؤثرين عبر الإنترنت.





