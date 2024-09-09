ترقب كبير لإعلان "آبل" عن هواتفها الجديدة المزودة بالذكاء الاصطناعي

تعرض مجموعة "آبل"، الاثنين مجموعتها الجديدة من أجهزة "آي فون"، وتدمج فيها للمرة الأولى نظامها الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأكد المحلل في شركة "إي ماركتر" Emarketer غاديو سيفيلا أن "أجهزة آي فون الجديدة هذه مهمة للغاية، إذ إن هذه الفئة من المنتجات هي الأكثر ربحية لشركة آبل والعنصر الأساسي في عالمها الآخذ في التوسع من الخدمات والاشتراكات، ثاني أكثر أنشطة الشركة ربحية".

في بداية يونيو، بعد عام ونصف العام من إطلاق شركة "أوبن إيه آي" الناشئة لموجة الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال برنامج "تشات جي بي تي"، كشفت آبل عن نظام "آبل إنتلجنس" Apple Intelligence الذي يتيح دمج التكنولوجيا الجديدة في أجهزتها.

وبحسب الشركة، سيكون الذكاء الاصطناعي الخاص بها قادرا على اقتراح ردود على رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء الصور. وسيتمكن المستخدمون أيضا من طرح أسئلة أكثر تعقيدا على المساعد الصوتي "سيري"، على سبيل المثال للعثور على صورة في ألبوماتهم من خلال وصفها شفهيا.

وسيتمكن مستخدمو آبل من الإفادة من ميزات جديدة هذا الخريف، ولكن سيتعين عليهم الانتظار حتى عام 2025 لاستخدام ميزات أخرى. وسيتطلب بعضها بلا شك اشتراكا مدفوعا.



وأطلقت آبل العام الماضي هواتف "آي فون 15"، النموذج الأساسي للمجموعة، بالسعر نفسه للـ"آي فون 14" (يبدأ من 800 دولار)، في حين أن أغلى طراز احترافي،"آي فون 15 برو ماكس" (iPhone 15 Pro Max)، يكلف ما لا يقل عن 1200 دولار.