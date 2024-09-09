"آبل" تكشف عن هاتف جديد مزود بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة "آبل" الأميركية النقاب، اليوم الاثنين، عن إصدارها الجديد "آيفون 16" المعزز بالذكاء الاصطناعي.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة، خلال حفل إطلاق آيفون 16 "تم تصميم الجيل المقبل من آيفون (ليتناسب) على وجه الخصوص مع (تشغيل برنامج) آبل إنتليجنس. إنه يمثل بداية حقبة جديدة ومثيرة".

وأضاف كوك: "على مدى سنوات، كان الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ضروريين في تقديم العديد من الميزات والتجارب التي تحبونها"، مؤكدا "في يونيو، أطلقنا Apple Intelligence، نظامنا الذكي الجديد القوي للذكاء الشخصي، والذي سيكون له تأثير مذهل".

على المدى القصير، يشمل ذلك تحرير الصور المدعم بالذكاء الاصطناعي، والترجمة، واللمسات الإبداعية الصغيرة في المراسلات، ولكن ليس الاختراقات الأكثر طموحًا التي وعد بها لاعبون آخرون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتتسابق "آبل" وغيرها من شركات التكنولوجيا حول العالم على إضافة الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها، ومن المتوقع أن تصبح الهواتف إحدى أهم ساحات المنافسة. وتراهن "آبل"، التي يقع مقرها في "كوبرتينو" بولاية كاليفورنيا الأميركية، أيضا على أن ميزة الذكاء الاصطناعي ستدفع المستهلكين إلى ترقية هواتفهم وسط تباطؤ مبيعات "آيفون".

سيتم استخدام "آل إنتليجنس"، وهو برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة، لتحسين المساعد الشخصي بالإضافة إلى تعزيز خواص مثل فهم وتحديد الأشياء التي تلتقطها كاميرا الهاتف.

وقال كريج فيديريجي رئيس هندسة البرمجيات في آبل "يمثل أبل إنتليجنس بداية حقبة جديدة (لتطبيق المساعد الصوتي) سيري إذ يجعله طبيعيا بدرجة أكبر وأكثر صلة بالسياق وقربا من شخصية المستخدم".

وستتوفر نسخة تجريبية من "آبل إنتليجنس" الشهر المقبل باللغة الإنجليزية كما هي مستخدمة في الولايات المتحدة. وسيكون البرنامج متاحا بإصدارات محلية أخرى من اللغة الإنجليزية في ديسمبر في حين ستتاح إصدارات باللغات الصينية والفرنسية واليابانية والإسبانية العام المقبل.

وسيستخدم "آيفون 16" الشريحة "إيه 18" الجديدة وستكون خلفيته من الألومنيوم، كما أنه سيكون مزودا بزر جديد يمكن استخدامه للتحكم في الكاميرا.

وسيبدأ سعر الهاتف الجديد من 799 دولارا أميركيا و"آيفون 16 بلس" من 899 دولارا.

وكشفت "آبل" أيضا عن نسخ "آيفون 16 برو" و"آيفون برو ماكس" بأسعار تبدأ من 999 دولارا و1199 دولارا على الترتيب.

وكشفت "آبل" أيضا عن منتجاتها الجديدة من "ساعات آبل" (آبل ووتش) وسماعات الأذن (إيربود) التي قالت إن إمكاناتها ستركز على الصحة، بالإضافة إلى تحسينات في تصميم الأجهزة.

وسلطت "آبل" الضوء على قدرة ساعاتها على اكتشاف حالات صحية طويلة المدى مثل توقف التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى اكتشاف حالات الطوارئ، مثل السقوط، والبدء في الاتصال بخدمات بالطوارئ.

أما فيما يتعلق بالنسخ الجديدة من سماعات الأذن (إيربود)، فكشفت الشركة عن خواص جديدة تتعلق بمعينات سمعية قائلة إنها قدمتها للمراجعة لدى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة.

وتحتاج "آبل" إلى تزويد منتجاتها بمزايا جديدة لدعم مبيعات هواتفها في ظل تراجع نسبي في الزخم. ففي الفترة من أبريل إلى يونيو، انخفضت مبيعات هواتف "آيفون" بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 39 مليار دولار أميركي.

وقال المحلل آفي جرينجارت إن شركة "آبل" تتطلع، من خلال إضافة قدرات الذكاء الاصطناعي، إلى "زعزعة تلك التوقعات" بأن إطلاق هاتف "آيفون" هو "مجرد تحسينات مضطردة في الأجهزة والبرامج".