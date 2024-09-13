«الجونة السينمائي» يكشف عن اختيار أول فيلمين

القاهرة (د ب أ)

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة التي ستقام من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2024، عن أول فيلمين من اختياراته المصرية لهذا العام، «رفعت عيني للسما» من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، ويشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و«الفستان الأبيض» العمل الروائي الطويل الأول من إخراج جيلان عوف، وينافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وعبّرت إدارة المهرجان عن فخرها بأن فيلم «رفعت عيني للسما» كان مشاركاً في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام في دورة المهرجان السادسة، حيث تلقى دعماً عن فئة الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وشهد الفيلم عرضه الأول في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، وحصل على جائزة العين الذهبية، وأصبح أول فيلم مصري يحصد تلك الجائزة، وتدور قصة الفيلم حول مجموعة من الفتيات في قرية صغيرة في صعيد مصر قمن بتكوين فرقة مسرحية تجوب الشوارع.



سعادة وفخر

وتقول ندى رياض مخرجة الفيلم: بعد العرض العالمي الأول بمهرجان كان، ووسط رحلة مستمرة لعرض الفيلم في المهرجانات الدولية المختلفة، سعداء بأن يكون العرض الأول لفيلمنا في مصر والمنطقة في مهرجان الجونة السينمائي، ذلك المهرجان الذي احتضن العمل منذ كان مشروعاً في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن أنشطة سيني جونة في العام الماضي.

ويقول أيمن الأمير، مخرج الفيلم: نتطلع بكل حماس لمشاركة فيلمنا من قلب صعيد مصر ببطلاته اللاتي أسرن قلوب المشاهدين، ليكون مهرجان الجونة الخطوة الرئيسة الأولى قبل عرض الفيلم على نحو واسع في دور العرض قريباً.



فستان «وردة»

الفيلم الروائي «الفستان الأبيض»، تدور أحداثه عن عروس تُدعى «وردة»، تؤدي دورها ياسمين رئيس، وتبحث عن فستان أبيض في الليلة التي تسبق زفافها، مما يقودها لإعادة اكتشاف المدينة وإعادة اكتشاف علاقتها بها، وتقول جيلان عوف مخرجة العمل: هذا الفيلم، كما يوحي عنوانه بالإنجليزية، كان بمثابة رحلة مليئة بالتقلبات، بالنسبة لشخصياته، وبالنسبة لنا بصفتنا صناعه من ناحية أخرى، حتى ننجزه ونرى سحره يتكشف أمامنا على الشاشة، ويسعدنا أن يشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي.