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الترفيه

أبرز أعمال الفنانة ناهد رشدي: رحلة إبداعية لا تُنسى

أبرز أعمال الفنانة ناهد رشدي: رحلة إبداعية لا تُنسى
14 سبتمبر 2024 16:34

عبدالله أبوضيف (القاهرة)
تُعتبر الفنانة ناهد رشدي واحدة من أبرز رموز الفن المصري التي قدمت مجموعة من الأعمال التي رسخت مكانتها في قلوب الجمهور وعالم الفن.
بدأت رشدي مسيرتها الفنية في الستينيات، وسرعان ما أثبتت نفسها من خلال مجموعة متنوعة من الأدوار التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري.
1. «ليلة القبض على فاطمة» (1971):
كان هذا الفيلم أحد أبرز الأعمال التي قدمتها ناهد رشدي. قدّمت رشدي في هذا العمل دوراً بارزاً أثبت قدرتها على التألق في الأدوار الكوميدية، مما ساهم في تعزيز مكانتها كفنانة متعددة المواهب.
2. «الزواج على الطريقة الحديثة» (1981):
قدّمت رشدي في هذا الفيلم دوراً درامياً مميزاً، حيث تناول الفيلم موضوعات اجتماعية، وقدمت رشدي أداءً نال استحسان النقاد والجمهور على حد سواء، مما أثبت عمق قدراتها الفنية.
3. «الحب الكبير» (1983):
كان هذا العمل من بين الأعمال التي ساهمت في توسيع قاعدة جمهور رشدي. في هذا المسلسل الدرامي، قدّمت رشدي أداءً قوياً وجذّاباً، مما جعل العمل واحداً من الأعمال المفضلة لدى المشاهدين.
4. «لن أعيش في جلباب أبي» (1995):
في هذا المسلسل الدرامي الشهير، قدمت ناهد رشدي دور سنية، الذي كان من الأدوار البارزة في مسيرتها. أدت دوراً محورياً في المسلسل الذي لاقى نجاحاً كبيراً، وقدمت أداءً درامياً مميزاً استحوذ على إعجاب النقاد والجمهور.
5. «أيام وليالي» (1987):
شارك في هذا المسلسل العديد من الممثلين المميزين، وبرزت رشدي بدورٍ رئيسي أثبت قدرتها على تقديم أدوار درامية مركبة ومعقدة. هذا المسلسل، نال إشادة واسعة من النقاد، وأسهم في تعزيز سمعتها كفنانة بارزة.
توفيت الفنانة ناهد رشدي، اليوم، عن عمر يناهز 70 عاما؛ مما شكل صدمة كبيرة لعشاق الفن في مصر والعالم العربي. رحيلها يُعد خسارة كبيرة للمجتمع الفني.

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