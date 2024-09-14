نسر يهاجم عددا من الأشخاص

أفادت السلطات النرويجية، اليوم الجمعة، بأن نسرا قتل بالرصاص بعد أن هاجم فتاة صغيرة، وأشخاصا آخرين، ولاحظت أن لديه "سلوكا غير طبيعي".

وانقضّ هذا النسر الذهبي، في 7 سبتمبر الجاري، على فتاة تبلغ 20 شهرا كانت تلعب في مزرعة عائلتها في أوركلاند، بوسط النريوج.

ووجدت والدة الفتاة الصغيرة وجارتها صعوبة في صدّ الطائر الجارح قبل أن يرديه أحد أفراد حَرَس الصيد.

وروى والد الفتاة أن "النسر ظهر فجأة وأمسك" بابنته الصغرى.

وفي أعقاب هذا الهجوم، الذي أدى إلى إصابة الفتاة بغرز، أفادت وسائل الإعلام النرويجية عن حوادث مماثلة عدة سجلت في الآونة الأخيرة في أماكن مختلفة من النرويج.

ولاحظ عالم الطيور ألف أوتار فولكستاد، في حديث لإذاعة "إن آر كاي"، أنه "سلوك لم يسبق له مثيل على الإطلاق".

واستنتجت الإدارة النرويجية للبيئة، اليوم الجمعة استنادا إلى مجموعة صوَر، أن ثلاثة حوادث، من بينها ذلك المتعلق بالفتاة، تسبّب بها النسر نفسه بالتأكيد، وأنه كان "على الأرجح" وراء حادثين آخرين أيضا.

ولم يُصب أيّ من ضحايا هذه الحوادث التي وقعت كلها بين 3 و7 سبتمبر بجروح خطيرة.

وأشارت سوزان هانسن المسؤولة في إدارة البيئة إلى أن "هذه الاحتكاكات بين النسور الذهبية والبشر، كتلك التي لاحظناها في أماكن عدة في النرويج في الأسابيع الأخيرة، أمر فريد جدا".

وأضافت في بيان "ليس لدينا علم بحوادث مماثلة، سواء في النرويج أو في الخارج". وأوضحت أن النسر، الذي أطلق عليه الرصاص "أظهر سلوكا غير طبيعي ولم يكن يخش البشر".

تُعدُّ النسور الذهبية ثاني أكبر الطيور الجارحة في النرويج بعد النسور ذات الذيل الأبيض.