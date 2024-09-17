تحديث "آبل" الجديد.. كل ما تريد معرفته عن "iOS 18"

في 16 سبتمبر 2024، أطلقت Apple سلسلة من التحديثات الجديدة لأنظمة تشغيل iPhone وiPad وMac والساعة الذكية، مضيفة ميزات وتصميمات جديدة للأجهزة المتوافقة.

من بين هذه التحديثات، يأتي iOS 18 مع تحسينات ضخمة في واجهة المستخدم ومركز التحكم، مما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في تخصيص أجهزتهم.

موعد إصدار التحديثات

بدأ الإصدار الجديد من نظام تشغيل أبل iOS 18 في الوصول التدريجي لمستخدمي هواتف آيفون حول العالم، مع مجموعة من المزايا المتنوعة ما عدا مزايا آبل للذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، والتي لن تصل قبل حلول أكتوبر المقبل.

الأجهزة المتوافقة

نظام iOS 18 سيكون متاحاً لجميع أجهزة iPhone بدءًا من iPhone XS وما بعده. أما iPadOS 18 فسيكون متاحاً لأجهزة iPad Pro لعام 2018 . بالنسبة لتحديث watchOS 11، فهو يدعم ساعات Apple Watch بدءاً من Series 6 لعام 2020. وأخيراً، macOS Sequoia سيكون متاحاً لأجهزة Mac بدءاً من 2018.

كيفية تثبيت التحديثات

لتثبيت iOS 18، توجه إلى تطبيق "الإعدادات" في iPhone أو iPad، ثم انتقل إلى "عام" > "تحديث البرنامج" واتبع التعليمات. أما لتحديث ساعة Apple، فيتطلب ذلك تشغيل iPhone بنظام iOS 18 أولاً ثم التوجه إلى تطبيق Watch على الهاتف لتثبيت التحديث.

تخصيص الشاشة الرئيسية ومركز التحكم

أحد أبرز التحسينات في iOS 18 هو مرونة أكبر في ترتيب التطبيقات والويدجت على الشاشة الرئيسية. يمكن للمستخدمين الآن تخصيص الأيقونات من حيث الحجم واللون بما يتناسب مع الوضع الداكن. بالإضافة إلى ذلك، يحصل مركز التحكم على تحديث شامل يسمح بإضافة إعدادات سريعة في أشكال وأحجام متعددة، ويمكن تخصيص الصفحات لتلبية احتياجات معينة مثل الموسيقى أو التحكم في المنزل الذكي.

تطبيق الصور الجديد

تم تحديث تطبيق الصور بشكل كبير في iOS 18، حيث يعرض الصور المميزة تلقائيًا في مجموعات مثل الأيام الأخيرة أو الرحلات. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء مجموعاتهم الخاصة وتثبيت الألبومات المهمة للوصول السريع.

تحسينات في تطبيق الرسائل

يأتي iOS 18 بدعم بروتوكول RCS، مما يجعل الرسائل النصية بين مستخدمي iPhone وAndroid أسهل، خاصة عند إرسال الوسائط واستقبال إيصالات القراءة. يمكن للمستخدمين الآن جدولة الرسائل وإرسالها في وقت لاحق، وإضافة تفاعلات باستخدام أي رمز تعبيري أو ملصق.

تطبيقات الملاحظات وكلمات المرور والخرائط

حصل تطبيق الملاحظات على ميزات جديدة مثل تسجيل الصوت وإنشاء نسخ مكتوبة يمكن البحث فيها. تطبيق كلمات المرور أصبح الآن مديرًا متكاملاً للحسابات على جميع أجهزة Apple. كما حصل تطبيق الخرائط على إمكانية حفظ الخرائط الطبوغرافية للاستخدام دون اتصال وإنشاء مسارات مخصصة للمشي.

iPadOS 18: تحسينات مخصصة للأجهزة اللوحية

تحتوي أجهزة iPad على نفس ميزات التخصيص والملاحظات والخرائط الموجودة في iOS 18، بالإضافة إلى ميزات خاصة مثل تحسين الكتابة اليدوية باستخدام Apple Pencil. أخيرًا، يأتي تطبيق الحاسبة الجديد ليتيح إجراء الحسابات من خلال التعبيرات المكتوبة بخط اليد.

تجربة تصفح جديدة مع Safari

وأضافت الشركة أيضاً ميزتين إلى متصفح الويب سفاري Safari، الأولى Highlights، وتركز على عرض المعلومات المهمة للمستخدم من داخل صفحة الويب، لتوفير وقت البحث عنها، مثل عرض الموقع الخاص بمطعم على الخريطة بشكل مباشر أمام المستخدم.

مزايا جديدة للخصوصية

أضافت آبل إمكانية تأمين تطبيقات معينة ببصمة الوجه Face ID، وإمكانية إخفاء تطبيقات معينة، بشكل كامل، من الهاتف، التي لا تظهر أو يتم تشغيلها إلا من خلال بصمة الوجه.

تحديث iOS 18 يمثل نقلة نوعية في تخصيص الأجهزة وتعزيز تجربة المستخدم، مع إضافة ميزات مبتكرة للمراسلة وإدارة الصور والتحكم.