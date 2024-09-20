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التعليم والمعرفة

"يوتيوب" تعلن عن مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي موجهة لصناع المحتوى

"يوتيوب" تعلن عن مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي موجهة لصناع المحتوى
20 سبتمبر 2024 13:17

أعلنت منصة يوتيوب عن مجموعة من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناع المحتوى وتعزيز إمكانياتهم الإبداعية على المنصة.

جاء هذا الإعلان خلال حدث ترويجي في مكاتب جوجل بنيويورك، حيث كشف الرئيس التنفيذي ليوتيوب، نيل موهان، عن هذه الأدوات التي سيتم طرحها تدريجياً خلال العام.

 

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أبرز الميزات تشمل إمكانية إنشاء مقاطع فيديو قصيرة مدتها 6 ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي، لدمجها في مقاطع YouTube Shorts. تعتمد هذه الميزة على تقنيات متطورة من شركة DeepMind، بما في ذلك نموذج الفيديو Veo ونموذج الصور Imagen 3.

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كما سيتم تحسين خوارزميات توصية المحتوى باستخدام نتائج النصوص والصور المولدة بالذكاء الاصطناعي لتوفير اقتراحات إبداعية للمحتوى.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم يوتيوب ميزة الردود المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تساعد صناع المحتوى على التفاعل بطرق مبتكرة مع التعليقات. كما ستتضمن جميع المحتويات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي علامة مائية باستخدام تقنية SynthID لضمان تمييز المحتوى المولَّد بالذكاء الاصطناعي.

 

 

من المزايا الأخرى التي تم الإعلان عنها ميزة Dream Track، التي تتيح للمبدعين توليد مقاطع موسيقية مخصصة للفيديوهات القصيرة دون الحاجة إلى أدوات عزف، وتحسينات في ميزة "الدبلجة التلقائية"، التي تحاكي نبرة الصوت الأصلية لجعل الترجمات الصوتية أكثر واقعية.

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كما تسعى يوتيوب إلى توسيع وسائل تحقيق الدخل لصناع المحتوى من خلال إضافة ميزة "الهدايا المباشرة"، مما يسمح للمشاهدين بتقديم تبرعات صغيرة أثناء البث المباشر.

المصدر: وكالات
يوتيوب
الذكاء الاصطناعي
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