10 ممثلات عربيات في صدارة الدراما المصرية

سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك 10 فنانات عربيات في بطولات درامية مصرية من خلال عدد من المسلسلات الجديدة التي تتنوع بين الاجتماعية والكوميدية والوطنية، ومنهن مَن تحافظ على تواجدها المتواصل، ومنهن مَن تعود بعد غياب.



سلاف فواخرجي

تشارك سلاف فواخرجي في الجزء الثاني من مسلسل «قلع الحجر»، ليعرض في رمضان، ويشاركها بطولته محمد رياض وسوسن بدر، إخراج حسني صالح، وكانت شاركت من قبل في مسلسلين مصريين، هما «كليوباترا» و«أسمهان».



هند صبري

تنتظر هند صبري عرض الجزء الثاني من «البحث عن علا» مع ظافر العابدين، وتواصل فيه تجسيد شخصية «علا عبدالصبور» التي تعود بمغامرة جديدة برفقة عائلتها، وعرض لهند بداية من أغسطس مسلسل «مفترق طرق» مع إياد نصار وماجد المصري، وتجسد فيه شخصية سيدة في مفترق طرق بعد القبض على زوجها.

وشاركت هند من قبل في عدد من المسلسلات المصرية، منها «هجمة مرتدة» و«حلاوة الدنيا» و«امبراطورية مين» و«فيرتيجو» و«عايزة أتجوز» و«بعد الفراق».



درة

تستكمل درة تصوير دورها في مسلسل «إثبات نسب» مع محمود عبدالمغني، بعدما خرج من سباق رمضان الماضي لضيق الوقت، وتعد درة من أكثر الممثلات العرب حضوراً في المسلسلات المصرية، منذ شاركت في «طيارة ورق» مع ميرفت أمين عام 2008، ومن بعده «وعد ومش مكتوب» و«خاص جداً» و«بالشمع الأحمر» و«العار» و«الريان» و«آدم» و«زي الورد» و«موجة حارة» و«سجن النسا» و«بعد البداية» و«نصيبي وقسمتك» و«نسر الصعيد» و«بين السما والأرض» و«الأجهر».



مي سليم

تقوم مي سليم حالياً بتصوير دوريها في مسلسلي «أمير العوامري» مع هاني سلامة وسوسن بدر، وتجسد فيه شخصية زوجة رجل أعمال تدور علاقتهما وسط صراعات المال والسلطة، و«السجل الأسود» مع خالد سليم، وتجسد فيه شخصية فتاة تعيش قصة حب مع شاب يتعرض للكثير من المشاكل النفسية، وتعاقدت على بطولة «روج أسود» مع رانيا يوسف، وكانت شاركت في رمضان الماضي في «المداح 4» مع حمادة هلال، و«سر إلهي» مع روجينا.



نسرين طافش

تواصل نسرين طافش حضورها في الدراما المصرية من خلال مسلسل «من دون مقابل» مع هاني رمزي وداليا البحيري، ويتناول بطولات رجال الأمن في مكافحة الإرهاب، وكانت شاركت العام الماضي في مسلسل «السيستم» مع طارق لطفي وأحمد الفيشاوي، ومن قبله الجزء الأول من «المداح» مع حمادة هلال، و«الوجه الآخر» مع ماجد المصري.



صبا مبارك

تشارك صبا مبارك في «220 يوماً» مع كريم فهمي، وتدور أحداثه في 15 حلقة، حول الأسرة وتولي الآباء مسؤولية تربية أبنائهم، وتعاقدت على «وتر حساس» مع انجي المقدم.

وكانت صبا شاركت في رمضان الماضي في «لحظة غضب»، وجسدت فيه شخصية طاهية تعاني من سيطرة زوجها النرجسي، وقبله «بين السطور» و«ليلة السقوط» و«توبة» و«سوتس» و«طايع» و«حكايات بنات» و«أفراح القبة» و«حق ميت» و«خلف الله» و«موجة حارة».



ميس ورزان

تشارك ميس حمدان ورزان مغربي في مسلسل «عودة البارون» مع حسين فهمي، ويتناول قصة رجل أعمال يعود إلى مصر بعد سفره لسنوات طويلة في الخارج، ويجمع عدداً من الشباب ليحقق لهم أحلامهم، ويستعيد أشياء فقدها في فترة شبابه، وتعود رزان من خلاله بعد غياب عامين منذ شاركت في «الضاحك الباكي» عن حياة نجيب الريحاني، أما ميس فتعود بعد غياب منذ شاركت في «خارج السيطرة» عام 2021.



جومانة وهيفاء

تعاقدت جومانة مراد على مسلسل جديد تواصل حضورها من خلاله في الدراما المصرية، وتشارك حالياً في مسلسل «مفترق طرق»، وشاركت في رمضان الماضي في «عتبات البهجة» مع يحيى الفخراني.

أما هيفاء وهبي فتعود بمسلسل «أرض جهنم» بعد غياب 4 أعوام منذ قدمت «إسود فاتح» مع أحمد فهمي وشريف سلامة عام 2020، ومن قبله «الحرباية» و«لعنة كارما» و«مريم» و«كلام على ورق».