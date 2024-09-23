عودة رواد بعد أكثر من عام في محطة الفضاء

هبطت، اليوم الاثنين، كبسولة فضاء روسية من طراز "سويوز" في قازاخستان حاملة رائدي فضاء روسيين ورائدة فضاء أميركية بعد قضاء فترة في محطة الفضاء الدولية.

وهبطت مركبة الفضاء "سويوز إم.إس-25" التي تحمل رائدي الفضاء نيكولاي تشوب وأوليج كونونينكو من وكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوزموس) إلى جانب تريسي دايسون رائدة الفضاء لدى إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في الساعة 1159 بتوقيت جرينتش.

وكان تشوب وكونونينكو جزءا من طاقم محطة الفضاء الدولية منذ سبتمبر الماضي وأكملا مهمة استمرت 374 يوما، بينما كانت إقامة دايسون أقصر إذ استمرت 184 يوما.