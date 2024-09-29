ما هو الوزن الصحي المثالي؟

يكافح العديد من الناس عبر العالم من أجل السيطرة على وزنهم. يعرّض تراكم الدهون في الجسم صحة الإنسان للإصابة بأمراض عدة.

قد تتساءل عن الوزن الصحي، وكيفية الوصول إليه والمحافظة عليه.

موقع "ويب إم دي" قدم جوابا على هذا السؤال.

من السهل جدًا معرفة ما إذا كنت ضمن نطاق الوزن الصحي. من أجل ذلك، يمكنك استخدام أداتين بسيطتين:

أولا- مؤشر كتلة الجسم

يمكن الحصول عليه من خلال قسم وزن الجسم بالكيلوغرامات على طول القامة بالمتر مضروبا في نفسه.

إذا كان وزنك 59 كغم وطولك 164 سم، ابدأ بتحويل طول القامة من السنتمتر إلي المتر عبر القسمة أي 1.64 متر.

ثّم اقسم الوزن (59 كغم) على مربع الطول (1.64x1.64). ستحصل على 22. وهذا يعني أن مؤشّر كتلة جسمك في نطاقه الطبيعي.

يعتبر الوزن زائدا إذا تراوح مؤشر كتلة الجسم بين 25.0 و29.9، وطبيعيا إذا كان بين 18.5 إلى 24.9. أما إذا قلَّ المؤشر عن 18.5، فيكون الشخص يعاني من نقص الوزن.

وتعرف السمنة لدى البالغين على أنها تسجيل مؤشر كتلة الجسم يبلغ 30.0 أو أعلى.

يعد مؤشر كتلة الجسم أداة شائعة لتكوين فكرة عن الوزن. لكنه لا يقيس نسبة الدهون في الجسم. وبالتالي، فهو ليس تشخيصا مؤكدا على وجود مشكلة في الوزن.

يمكن تجاهل المؤشر عندما يكون الشخص يتمتع بعضلات أو فقد كتلة عضلية. على سبيل المثال، قد يكون لدى الأشخاص ذوي العضلات مثل الرياضيين مؤشر كتلة جسم مرتفع دون أن يكونوا بدينين. ويمكن لمؤشر كتلة الجسم أن يقلل من شأن الدهون لدى كبار السن وغيرهم ممن فقدوا العضلات. كما أنه لا يحدد مكان توزيع الدهون الزائدة في الجسم.

من أجل ذلك، إذا كنت تخشى من أن تكون مصابا بالسمنة أو لديك أسئلة حول الوزن الصحي، تحدث مع طبيبك.

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ثانيا- قياس الخصر

هناك طريقة ثانية للحصول على فكرة عن كيف يمكن للوزن غير الصحي أن يعرض صحتك للخطر، وهي قياس الخصر.

تكمن أهمية قياس محيط الخصر في كون دهون البطن يمكن أن تكون أكثر خطورة وترتبط بمخاطر التمثيل الغذائي. وكل ذلك يعرض لخطر أكبر للإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

ورغم أن محيط الخصر لا يدل، بشكل مؤكد، على وجود زيادة في الوزن، إلا أن قياسات مؤشر كتلة الجسم والخصر تعد من أدوات الفحص.

بالنسبة للرجل يجب ألا يزيد محيط الخصر عن 40 بوصة. أما المرأة، فإذا لم تكن حاملا، فيجب ألا يزيد محيط الخصر عن 35 بوصة.

كيفية قياس محيط الخصر

قف ولف شريط القياس حول خصرك. يجب أن يكون الشريط محكمًا ولكن لا يضغط على بشرتك. قم بالزفير قبل القياس.

كيف أحصل على الوزن المناسب؟

تشارك عوامل عدة في تحديد وزن الشخص، بما في ذلك الجينات والهرمونات. لكن السمنة عادة ما تأتي من تناول سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه الجسم. حيث يخزّن الجسم السعرات الحرارية الزائدة ويحولها إلى دهون.

لذا، هناك أمران يجب عليك تغييرهما لإنقاص الوزن والحصول على وزن صحي بطريقة صحية ودائمة:

1- التغذية

تناول المزيد من الفواكه والخضروات.

احصل على البروتين الجيد.

تناول الكثير من الألياف.

قلل من الملح والسكر والدهون.

كن حذرا بشأن حصصك الغذائية بحيث لا تزيد عن حاجتك اليومية من السعرات الحرارية.

2- الرياضة

ضع هدفا أسبوعيا يتعلق بممارسة التمارين الرياضية (مثل المشي السريع).

قم ببعض تمارين تقوية العضلات.

أضف حركات عادية لحرق السعرات الحرارية على مدار اليوم. على سبيل المثال: اركن سيارتك بعيدًا عن المدخل، اذهب إلى المتجر القريب من بيتك مشيا، خذ السلالم بدلا من المصعد.