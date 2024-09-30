مبزرة الخضراء.. ملاذ ساحر في العين لعشاق الطبيعة

لمياء الصديق (أبوظبي)

منتزه مبزرة الخضراء، في مدينة العين، بإمارة أبوظبي، من الوجهات السياحية العريقة، وأبرز المناطق السياحية في مدينة العين.

منتزه مبزرة الخضراء يعد ملاذاً للسُيّاح للاستمتاع بأجمل الأجواء في الطبيعة الساحرة، حيث تضم مدينة العين عدداً كبيراً من معالم الجذب السياحي، لا سيما الحدائق والأماكن التاريخية.

منتزه مبزرة الخضراء، منذ افتتاحه في العام 2002، شكل معلماً، ومتنفساً سياحياً طبيعياً يؤكد عشق الإنسان للبيئة النقية، وللطبيعة وجمالها وسحرها في أسمى معانيها.. ووجهة مفضلة للسائحين لما يوفره من بيئة هادئة ومريحة للزوار تتيح لهم الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمرافق الترفيهية التي يزخر بها لقضاء نزهة مميزة.

الموقع:

يقع منتزه مبزرة الخضراء في منطقة جبل حفيت، ويمتد على مساحة 3.3 كم مربع تحت الجبال الجيرية، وتم إنشاؤه بناءً على توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالاهتمام به كموقع سياحي، خصوصا وأنه يضم عيون المياه الكبريتية، ليصبح ملاذاً علاجياً وسياحياً لسكان وزائري مدينة العين.



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يوفر مبزرة الخضراء بيئة مثالية للنزهات والمشي والأنشطة الرياضية في الهواء الطلق، ويعد وجهة مفضلة للعائلات؛ حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة واسعة من التسهيلات، بما في ذلك مناطق الشواء وألعاب الأطفال.

وتشرف بلدية مدينة العين على إدارة منتزه مبزرة الخضراء ومرافقه الخدمية والترفيهية وتنظيم المهرجانات والفعاليات المتنوعة على مدار العام بالشراكة مع المؤسسات المجتمعية في المدينة.

مميزات منتزه مبزرة الخضراء:

الينابيع الساخنة: يشتهر المنتزه بالينابيع الطبيعية الساخنة التي تتدفق طوال العام، ويستمتع الزوار بالاسترخاء فيها والاستفادة من خصائصها العلاجية.

المساحات الخضراء: يحتوي المنتزه على مساحات واسعة خضراء، مما يجعله مكانًا مثاليًا للنزهات والاستجمام.

المرافق الترفيهية: يضم المنتزه أماكن مخصصة للشواء، وألعاب للأطفال، ومناطق للاسترخاء والجلوس، بالإضافة إلى مسارات للمشي والجري.

التخييم: يوفر المنتزه مساحات مناسبة للتخييم للعائلات والأفراد الراغبين في قضاء وقت ممتع في الهواء الطلق.

مرافق حديثة: المنتزه مجهز بمرافق حديثة مثل دورات المياه ومواقف السيارات.

مبزرة الخضراء وجهة مثالية للعائلات:

مدينة العين وجهة سياحية مميزة تناسب جميع أفراد العائلة، حيث تمتزج الطبيعة بالتاريخ والثقافة.

كما يعد منتزه مبزرة الخضراء وجهة مثالية للعائلات ولعشاق الطبيعة، ويستقطب الزوار من داخل الإمارات وخارجها. ويحتوي المنتزه على مرافق مميزة، من أبرزها "الشاليهات" المطلة على جبل حفيت، بالإضافة إلى الكهف الملحي وهو بمثابة تجربة استثنائية تهدف إلى تطهير وتنشيط الجسم وتعزيز الصحة، وذلك عبر استنشاق غبار الملح الخام الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، بالإضافة إلى ممارسة رياضة التجديف بالقوارب في بحيرة المنتزه مع إمكانية إطعام البط والأسماك، وتجربة "منزلق مبزرة الجبلي" الذي يقدم إطلالة فريدة على المنتزه أثناء النزول عبر المنزلق الآمن.

جبل حفيت:

يعد جبل حفيت النقطة الأعلى في الإمارة، ويصل ارتفاعه إلى 1240 متراً، ويمتد الطريق به لمسافة 11.7 كيلومتر ويمتاز بمساراته وطرقه المعبدة بصورة هندسية جاذبة من حيث مساحة الشارع والبنية التحتية وتصريف المياه والإنارة والانسيابية في القيادة الآمنة حتى أعلى القمة، والتي يوجد بها حديقة جبل حفيت الصحراوية وهي أحد أول المواقع المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» لمواقع التراث العالمي في الدولة، كما يحتوي على منطقة مدافن جبل حفيت التي تعود إلى قرابة 5 آلاف عام، وقد بنيت باستخدام الحجارة على شكل خلايا نحل.

جبل حفيت من أشهر الاماكن السياحية في العين، واحد من اهم معالم مدينة العين السياحية التي يتردد عليها السُيّاح والزوّار كثيراً. وعملت بلدية مدينة العين على زيادة الرقعة الخضراء، كما تقوم البلدية بأعمال صيانة مستمرة للموقع على مدار العام، وذلك لاستدامة خدمات ومرافق المنتزة، من خلال العناية بالمسطحات الخضراء ومغطيات التربة بصورة مستمرة، وزراعة الزهور الموسمية، بالإضافة إلى أعمال صيانة النخيل والأشجار، وتنظيف المرافق للمحافظة على سلامة الزوّار وتعزيز رضى مرتاديها.



الإمارات لاعب رئيسي في صناعة السياحة:

تعد دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في صناعة السياحة على المستويين الإقليمي والعالمي بعدما أضحت وجهة مستدامة للسائحين من مختلف أنحاء العالم بفضل منشآتها الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة.

تضم الإمارات جواهر مخفية تتميز بطبيعة ساحرة ومعالم تاريخية وأثرية، ومنها بيت الحرفيين في قصر الحصن بأبوظبي، وواحة العين، ومنطقة الظفرة، ومحمية الوثبة للكثبان الأحفورية، وحديقة الزهور المعلقة في العين، وبحيرات القدرة في دبي، وبركة حتا السرية، ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية، وبحيرة القمر الصحراوية في دبي، و"ذي فيو" في نخلة جميرا، إضافة إلى مركز خور كلباء لأشجار القرم، والقرية المدفونة في الشارقة، واستراحة السحب، وبيت الحكمة في الشارقة، ومربى الشارقة للأحياء المائية، ومركز مليحة للآثار، وقلعة ضاية في رأس الخيمة، ووادي العبادلة في الفجيرة، وواجهة الخور المائية في أم القيوين وغيرها الكثير من المعالم.