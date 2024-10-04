6 أفلام جديدة مأخوذة عن روايات

محمد قناوي (القاهرة)

اتجه عدد من صناع السينما، إلى عالم الأدب لتقديم أعمال جديدة، حيث تعاقد عدد من النجوم مؤخراً على تقديم أعمال مأخوذة عن روايات أدبية، في ظل الأزمة التي تعاني منها السينما المصرية بسبب ندرة النص الجيد وضعف السيناريوهات، لذا يجري حالياً تصوير 6 أفلام مأخوذة عن روايات.



«هيبتا وكونداليني»

تقوم منّة شلبي بتصوير فيلمين مأخوذين عن روايات أدبية، الأول «هيبتا: المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني من فيلم «هيبتا- المحاضرة الأخيرة»، عن رواية «هيبتا» للكاتب محمد صادق، والتي حققت مبيعات كبيرة، وصدر منها 36 طبعة منذ 2014، إخراج هادي الباجوري، ويشارك في البطولة كريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، وكريم قاسم، ويتناول الحب من منظور مختلف، مع الغوص في عمق الروابط الإنسانية والمشاعر.

والثاني «كونداليني» ويشارك في بطولته ظافر العابدين، إخراج محمد سلامة، عن رواية بالاسم نفسه للكاتبة ميرنا الهلباوي، سيناريو مصطفى حمدي، و«كونداليني» نوع من اليوجا، ويدور حول سيدة تعاني آلاماً بالعمود الفقري، ولم تجد علاجاً لها لدى الأطباء، لتلتقي بمدربة يوجا تساعدها على التخلص من هذا الألم، ثم يظهر في حياتها شاب يغير حياتها.



«بنات الباشا»

بدأت زينة وصابرين وناهد السباعي ومريم الخشت، تصوير فيلم «بنات الباشا» إخراج ماندو العدل، عن رواية الكاتبة نورا ناجي، التي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس عام 2019، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وتدور الأحداث حول فنيات يعملن في مركز تجميل، وتمر حياة كل منهن بأزمات عديدة، وكل منهن لها قصة وجرح، ومعاناة من ظلم الأهل، أو الزوج، أو ظروف الحياة، ليجدن الباشا أمامهن وينقذهن من الضياع.



«بضع ساعات»

تنتظر دور العرض طرح فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، الذي تم الانتهاء من تصويره قبل فترة، المأخوذ عن رواية بالاسم نفسه صدرت عام 2012 للكاتب محمد صادق، والذي كتب أيضاً السيناريو والحوار، وأخرج العمل عثمان أبو لبن، بطولة هشام ماجد وأحمد السعدني ومحمد سلام، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول علاقات عاطفية تنشأ بين شخصيات عدة خلال 8 ساعات فقط، هي زمن الأحداث الدرامية، وما تشهده هذه العلاقات من تطور ومفاجآت، والرواية هي الثانية لصادق، التي تتحول إلى عمل سينمائي بعد «هيبتا».



«صيد الغزلان»

يستعد الكاتب أحمد مراد لتقديم روايته «موسم صيد الغزلان» التي صدرت عام 2017 في فيلم سينمائي تم التعاقد عليه، وكتب له السيناريو والحوار، ويبدأ تصويره هذا العام، ومن المقرر أن يقوم ببطولته أحمد عز، ويخرجه أحمد المرسي، وتدور أحداث الرواية في المستقبل، وتعتمد على مزج الواقع بالخيال في إطار الإثارة والتشويق، وقد أجرى مراد تعديلات عليها لتتماشى مع الدراما السينمائية، من حيث الإيقاع والزمن، مع الحفاظ على تفاصيل العمل الأدبي والشخصيات.



«بواب الحانة»

وافق الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال على تحويل رواية «باب الحانة»، إلى فيلم يحمل الاسم ذاته، يكتب له السيناريو والحوار ناصر عبد الرحمن، إخراج ياسين حسن، ولم يعلن موعد تنفيذه أو أبطاله.

وتدور الرواية التي طُرحت عام 2016، حول شخص يجد نفسه في قلب «حانة» بعد تعديه على أحد الأشخاص المخمورين في الشارع، وفي رد فعل غريب منه، يقرر البقاء في هذه الحانة وخدمة روادها حتى يصبح صاحبها.