العالمان هوبفيلد وهينتون يفوزان بجائزة نوبل في الفيزياء

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الثلاثاء. منح جائزة نوبل في الفيزياء للباحثين جون هوبفيلد وجيفري هينتون لعملهما في مجال تعلم الآلة.

وقالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل اليوم الثلاثاء إن العالمين جون هوبفيلد وجيفري هينتون فازا بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024 تقديرا للاكتشافات والاختراعات التي تسهم في التعلم الآلي، الذي يعني تدريب أجهزة الحاسوب، من خلال شبكات عصبية اصطناعية.

ويتقاسم الفائزان جائزة بقيمة 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

وتمنح جائزة الفيزياء الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.