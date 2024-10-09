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أبوظبي تستضيف مسرحية «لي ميزيرابل»

أبوظبي تستضيف مسرحية «لي ميزيرابل»
9 أكتوبر 2024 14:18

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي عرض المسرحية الغنائية «لي ميزيرابل ذا أرينا سبيكتاكيولار»، ضمن جولتها العالمية، على مسرح «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في الفترة من 10 وحتى 20 أبريل 2025. تستعرض مسرحية «لي ميزيرابل» الكلاسيكية، للكاتب الفرنسي «فيكتور هوجو»، حكاية رائعة تصور الرغبة الدائمة للإنسان في النجاة، وتتمحور حول الأحلام غير المحققة والحب غير المتبادل وقيم الشغف والتضحية. وتضم المسرحية أكثر 65 ممثلاً وعازفاً في الأوركسترا، التي ستؤدي باقة من أروع الأغاني الكلاسيكية، من بينها I Dreamed a Dream، On My Own، Bring Him Home، وOne Day More، ما يجعلها واحدة من أبرز المسرحيات الغنائية في العالم.

ويشهد جمهور أبوظبي تجربة استثنائية تعكس الروعة البصرية والمشاعر الغنية للمسرحية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته Les Misérables The Staged Concert، والتي أقامت أكثر من 200 عرض شهدت تحطيم أرقام قياسية على مسرح «ويست إند» بلندن، وتُعرض المسرحية الغنائية في كل من المملكة المتحدة ولوكسمبورج وسويسرا وإيطاليا والدنمارك والنرويج والسويد وهولندا، قبل أن تصل إلى العاصمة أبوظبي في أبريل 2025. وقال: نيكولاس رينا، الرئيس التنفيذي لـ «برواكتيف إنترتينمنت»: تقدم المسرحية الغنائية «لي ميزيرابل» تجربة استثنائية للجمهور في الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، بفضل قصتها المميزة وألحانها الرائعة. ويأتي عرض المسرحية الغنائية في إطار الشراكة التي وقعتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و«ميرال» و«برواكتيف إنترتينمنت»، بالتعاون مع «نك جريس مانجمنت».

أرينا
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