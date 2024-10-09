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تكنولوجيا جديدة من أمازون لتسريع خدمة التوصيل

تكنولوجيا جديدة من أمازون لتسريع خدمة التوصيل
10 أكتوبر 2024 00:30

 طوّرت شركة أمازون، في إطار سعيها لتعزيز الكفاءة، أنظمة جديدة لتوفير بضع ثوان في كل عملية توصيل ومساعدة العملاء على اتخاذ خيارات شراء أسرع بما يشمل فئات جديدة من المنتجات قد لا يعرفون الكثير عنها.
وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء، أنها أضافت أضواء كاشفة إلى شاحناتها لإرشاد العاملين بالتوصيل إلى الطرود المتوقع تسليمها في كل توقف على طول الطريق.
وتعمل التكنولوجيا عبر تسليط ضوء أخضر اللون على الطرود حتى لا يضطر عامل التوصيل إلى إهدار ثوان ثمينة في قراءة بطاقات بيانات العملاء عليها.
وأوضحت أمازون أنها ستجهز في أوائل العام المقبل ألف شاحنة توصيل تستخدم التكنولوجيا الجديدة مقدمة من شركة ريفيان لصناعة السيارات الكهربائية.
وصعد سهما أمازون وريفيان بنحو واحد بالمئة لكل منهما في التداولات المبكرة.
ويستدعي النظام الجديد إلى الأذهان تقنية منتشرة على نطاق واسع في مستودعات أمازون تسلط الضوء على الأغراض الموجودة على الأرفف ذات العجلات الآلية ليتمكن العمال من اختيارها ووضعها في صناديق. وحل هذا النظام محل نظام كان بعض العمال يقطعون بموجبه مسافة تصل إلى نحو 16 كيلومترا في اليوم دافعين عربات عبر ممرات ضيقة للعثور على الأغراض المخزنة المطلوبة للتسليم.
وتقصير الوقت الذي يستغرقه تسليم كل غرض ببضع ثوان يعني أن بإمكان أمازون زيادة عدد عمليات التسليم التي يقوم بها كل عامل في نوبة عمله. وتقول أمازون إن عمال التوصيل يصلون اليوم إلى نحو 100 عميل كل يوم.
وفي فعالية أُقيمت بمستودع قرب ناشفيل بولاية تنيسي، قالت أمازون أيضا إنها تستخدم برامج ذكاء اصطناعي جديدة يمكن أن تقلل من الحاجة إلى قضاء دقائق أو ساعات في البحث عن منتجات جديدة مثل أجهزة التلفزيون وطعام الكلاب.
وقالت الشركة التي مقرها سياتل إن البنود الموجهة عبر الإنترنت ستتضمن معلومات أكثر شمولا، إضافة إلى توصيات، حتى يتمكن العملاء من اتخاذ قرارات أكثر استنارة بسرعة أكبر. 

المصدر: رويترز
أمازون
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