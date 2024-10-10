"ميتا" تطلق منصة محادثة الذكاء الاصطناعي في 21 دولة جديدة

أعلنت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأميركية ميتا بلاتفورمس اليوم الأربعاء إطلاق منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في 21 دولة جديدة منها بريطانيا والبرازيل،حيث توجد أعداد كبيرة من مستخدمي منصات الشركة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن منصة الذكاء الاصطناعي ميتا أيه.آي تتيح للمستخدمين المحادثات والحصول على التوصيات عبر منصات فيسبوك وإنستجرام وواتسآب ومسنجر.



كما تتيح المنصة مساعد صوتي في النظارات الذكية التي تطورها ميتا.



يذكر أن مارك تسوكربيرج الرئيس التنفيذي لميتا قال في الشهر الماضي إن عدد مستخدمي ميتا أيه.آي يصل إلى 300 مليون مستخدم شهرياً.



وبحسب التوسعات الجديدة ستتاح منصة محادثة الذكاء الاصطناعي اعتباراً من اليوم للمستخدمين في بريطانيا والبرازيل والعديد من دول أميركا اللاتينية وآسيا.



وإلى جانب التوسع، ستضيف الشركة لغات جديدة إلى المنصة.

وقالت ميتا إنها ستطلق المنصة في 43 دولة مع إضافة عشرات اللغات فيما بعد.