«قناة أبوظبي».. برامج تفاعلية ومسلسلات حصرية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «قناة أبوظبي» التابعة لـ«شركة أبوظبي للإعلام» دورتها البرامجية الجديدة، التي تضم 17 عملاً متنوعاً بين الأعمال الدرامية والاجتماعية والترفيهية، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الخليج والعالم العربي، بالإضافة إلى باقة من البرامج التفاعلية والمتميزة التي تناسب تفضيلات الجمهور. تشمل الدورة الجديدة 6 برامج متنوعة، منها 4 مواسم جديدة هي «تعابير أبوظبي»، «وزن»، «موجات»، و«تعايش، بالإضافة إلى «سوالف يدوه» و«محاضرات محمد بن زايد»، بما يعكس نهج الابتكار والتجديد في «شركة أبوظبي للإعلام». كما تشمل الدورة الجديدة على «قناة أبوظبي» عرض 8 مسلسلات جديدة، هي: «نظرة حب»، «أغمض عينيك»، «جزيرة غمام»، «صوت الصورة»، «بدون سابق إنذار»، «مذكرات زوج»، «الأصلي» و«في يوم وليلة».

مواسم جديدة

يواصل برنامج «تعابير أبوظبي» الذي يعرض كل يوم اثنين في موسمه الثاني، الذي يندرج ضمن فئة البرامج الفنية والثقافية والتراثية، توثيق مسيرة المبدعين الذين ينتمون إلى مدارس وأنماط فنية مختلفة، ليسلط الضوء على رحلتهم الفنية، بما فيها من تحديات ولحظات سعيدة.

وتعرض القناة برنامج «وزن» الجديد، الذي يُعرض كل ثلاثاء، وهو عبارة عن بودكاست ثقافي أدبي يُعنى بالشعر النبطي وسيرة الشعراء في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، وهو من تقديم عبدالله الكربي.

فيما، يُركز برنامج البودكاست الحواري «موجات» في موسمه الرابع، والذي يعرض كل أربعاء وتقدمه الإعلامية أميرة محمد، على استضافة الشخصيات الأكثر تأثيراً في المجتمع، وعلى طرح مواضيع ترتبط بالشأن الأسري بما يُعزز بناء أسرة متماسكة وناجحة وقوية.

أما برنامج «تعايش» الأسبوعي في موسمه الجديد، الذي يُعرض كل جمعة، فيطرح عدداً من الموضوعات الاجتماعية المرتبطة بالشأن الإماراتي والتعليم والمعرفة، ويناقش الجوانب الدينية المتعلقة بحياتنا الاجتماعية اليومية، ويُبين مدى ارتباط ممارساتنا الاجتماعية اليومية بالدين كأسلوب حياة وتعايش مع الآخرين، وذلك من خلال استضافة ضيف في كل حلقة، مع عرض تقرير مصور للقاءات سريعة مع الجمهور يتضمن وجهات نظرهم حول أحد محاور الحلقة، وهو من تقديم الدكتورة مريم الزيدي.

دراما عربية

لمحبي الدراما العربية، تعرض القناة مسلسل «نظرة حب»، من بطولة باسل خياط وكارمن بصيص وميشال حوراني وجفرا يونس ورندة كعدي وبيار داغر، تأليف رافي وهبي وإخراج حسام علي، ليروي قصة حب يُؤججها الصراع والغموض.

فيما تدور أحداث مسلسل «أغمض عينيك» في إطار درامي حول طفل يعاني من طيف التوحد، وهو بطولة أمل عرفة وعبدالمنعم عمايري ومنى واصف وفايز قزق وأحمد الأحمد ووفاء موصلي، ومن تأليف لؤي النوري وإخراج مؤمن الملا.

ويجمع مسلسل «في يوم وليلة» من تأليف مصطفى هاشم وإخراج شيرين عادل، مجموعة من الممثلين، من بينهم أحمد رزق وأيتن عامر وداليا مصطفى ونضال الشافعي وولاء الشريف وصلاح عبدالله، لعرض قصة حياة شاب تتدهور حالته المادية بعد مواجهته لتحدياتٍ في عمله وحياته الشخصية.

ويطل مسلسل «جزيرة غمام»، من بطولة أحمد أمين وطارق لطفي ومي عز الدين، ومن إخراج حسين المنباوي، وتأليف عبد الرحيم كمال، ليروي قصة مجموعة أشخاص يعيشون في جزيرة تخبئ كنزاً دفيناً وسراً كبيراً.

وتعرض القناة مسلسل «الأصلي» الذي يشارك في بطولته ريهام عبدالغفور ومنال سلامة وأحمد الشامي، و«صوت وصورة» من بطولة حنان مطاوع ومراد مكرم ونجلاء بدر وولاء الشريف وصدقي صخر ووليد فواز، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

فيما يروي الجزء الثاني من مسلسل «بدون سابق إنذار» قصة تدهور علاقة بين زوجين لتصل إلى نفق مسدود بالرغم من محاولتهما لإصلاحها في سرد درامي مشوق، ويُشارك في بطولته آسر ياسر وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح وجهاد حسام الدين ونهال عنبر وياسر علي ماهر، وهو من تأليف عمار صبري وإخراج هاني خليفة.

في حين تدور أحداث مسلسل «مذكرات زوج» في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية، وهو من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وهناء الشوربجي وسما إبراهيم وعمر الشناوي، تأليف أحمد بهجت ومحمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادي.

«محاضرات»

تعرض «قناة أبوظبي» برنامج «محاضرات محمد بن زايد» الذي يجمع مجموعة من العلماء من مختلف دول العالم لمناقشة مواضيع مختلفة علمية وثقافية ودينية تهم المجتمع العربي والإسلامي.



نشرات إخبارية

تقدم «قناة أبوظبي» من خلال «مركز الاتحاد للأخبار» نشرات وفقرات إخبارية متنوعة بدءاً من «موجز الاتحاد» في الساعة 11:30 صباحاً من الاثنين إلى الجمعة، ويستعرض لمحة سريعة عن أبرز الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، ونشرة «الثالثة» في الساعة 3 ظهراً التي تسلط الضوء على تحليلات معمقة حول أهم القضايا، ووصولاً إلى «نشرة أخبار السادسة» في الساعة 6 مساءً، ونشرة أخبار «علوم الدار» في الساعة 8 مساءً.



«سوالف يدوه»

تعرض القناة البرنامج الحواري «سوالف يدوه» الذي يجمع 3 سيدات من كبار المواطنات، ليتحدثن عن قضايا المجتمع الإماراتي بطريقة جاذبة، ويستعرضن قضايا وقصصاً جديدة تهم الشارع الإماراتي، والبرنامج من تقديم مريم النقبي وسميحة الكعبي ونادية الشامسي.