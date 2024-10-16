«قناة الإمارات» تطلق دورتها البرامجية الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «قناة الإمارات» التابعة لـ «شركة أبوظبي للإعلام» عن دورتها البرامجية الجديدة، والتي تضم باقة متميزة ومتنوعة من البرامج التفاعلية، والمسلسلات الجديدة والحصرية التي تُعرض عبر شاشتها وتطبيق ADtv، بما ينسجم مع استراتيجية الشركة بتركيزها على المحتوى الجديد والمبتكر.

تتضمن الدورة البرامجية الجديدة 6 برامج هي: «صباح الإمارات»، «عُمر جديد»، «قرأت لك»، «أرضنا الطيبة»، «بالحكمة» و«مساء أبوظبي»، بالإضافة إلى عملين دراميين جديدين هما المسلسل البدوي «الحنين إلى الرمال»، والجزء الأول من المسلسل المصري «أبو العروسة».



«عُمر جديد»

في موسمه الثامن، يروي البرنامج الوثائقي الطبي «عُمر جديد»، رحلة علاج حالات مرضية مختلفة من داخل المستشفيات، والتسلسل الزمني لسير الأحداث، وأهم مراحلها ومحطاتها بقالب إنساني وتعليمي توعوي، وبأسلوب تشويقي جديد.

«بالحكمة»

يروي البرنامج الاجتماعي الديني «بالحكمة» الذي يقدمه موسى الزبيدي، قراءةً فكريةً تركز على القيم والأخلاق الواردة في نصوص آيات القرآن الكريم، ليطرح تفسيرات حضارية وقيم المواطنة والرحمة والأخوة والسلام والعلم والرحمة.



«قرأت لك»

يواصل الموسم الثامن من البرنامج الثقافي «قرأت لك» الذي تقدمه لمياء الصقيل، تسليط الضوء على الكتب والمؤلفات القيّمة، ليعرّف المشاهدين بها، وبأهم ما جاء فيها بأسلوب تفاعلي وغير تقليدي، متضمناً لقاءات مع عدد من الشخصيات الثقافية، وأصحاب المواهب الأدبية والكتّاب.

«أرضنا الطيبة»

يستكمل برنامج «أرضنا الطيبة» في موسمه الثاني، طرح العديد من المواضيع المحورية حول قطاع الزراعة في الدولة تتناول الأنماط الزراعية والتقنيات الحديثة المستخدمة لتنمية هذا القطاع، وتحقيق استدامته رغم التحدي الذي تفرضه الظروف البيئية، ودرجات الحرارة المرتفعة.



«نرويها»

يستعرض برنامج «نرويها»، قصص نجاح غرسها أصحابها في تراب موطنهم، وثابروا في سعيهم لنجاحها حتى رأوها تنمو، وتصبح مشاريع مهمة تساهم في تعزيز القطاع الزراعي والأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي في الدولة.

دراما عربية

وضمن دورتها الجديدة تعرض «قناة الإمارات» عدداً من الدراما العربية، هي: «الحنين إلى الرمال» وهو مسلسل بدوي يُصور سلسلة من الأحداث، استناداً إلى قصة حقيقية حدثت في أواخر القرن الثامن عشر، تجسّد الصراع بين قيم الخير والشر، بطولة رشيد ملحس، محمد المجالي، عاكف نجم، نادرة عمران، أمل دباس وجميل براهمه، وإخراج بسام سعد.

وتعرض القناة الجزء الأول من الدراما الكوميدية «أبو العروسة»، وتدور أحداثه حول عدد من المواقف الاجتماعية التي تُسلّط الضوء على الفوارق الطبقية ومشاكل الأُسر المصرية، يشارك في بطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال وولاء الشريف، وهو من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.

نشرات إخبارية

وتقدم القناة «موجز الاتحاد» من «مركز الاتحاد للأخبار» الساعة 11:30 صباحاً من الاثنين إلى الجمعة، ويستعرض لمحة سريعة عن أبرز الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى نشرة «أخبار علوم الدار» الساعة 9:00 مساءً.



«صباح الإمارات»

تواصل «قناة الإمارات» عرض موسم جديد من البرنامج الصباحي اليومي «صباح الإمارات»، والذي يقدمه عبدالله بن حيدر وعبير البلوشي، ومريم مبارك وسعود الكعبي، ويسلط الضوء على القضايا التنموية والمبادرات المجتمعية، وسواها من الفعاليات والأنشطة، والموضوعات التي تعكس تطور دولة الإمارات ومساهماتها في مختلف المجالات، من خلال فقرات متنوعة وتقارير ميدانية ومقابلات مع الضيوف.

«مساء أبوظبي»

تطلق «قناة الإمارات» برنامج «ساعة مسا» بحلة جديدة تحت اسم «مساء أبوظبي»، من الاثنين إلى الجمعة الساعة 7:00 مساءً، ويبرز مجريات الساحة الإماراتية بما فيها من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، وتتناول فقراته محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة.