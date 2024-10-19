وفاة الإعلامي الإماراتي أحمد عبيد المنصوري

توفي اليوم الإعلامي الإماراتي أحمد محمد بن عبيد المنصوري الذي يُعتبر من أوائل المذيعين وأحد رواد وصنّاع الإعلام في الإمارات، حيث عيّن مذيعاً في إذاعة صوت الساحل عام 1967، وتولى منصب مساعد مدير الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة في أبوظبي.

رافق الراحل أحمد عبيد المنصوري، خلال مسيرته الإعلامية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خلال العديد من جولاته الداخلية والخارجية، وعايش عن قرب العديد من المحطات التاريخية التي مرت بها الدولة في مرحلة التأسيس، وانطلاق مسيرة التنمية والرخاء.

بدأ مسيرته الإعلامية عام 1967، من خلال موهبته في «الصحافة المدرسية»، وعمل مذيعاً بإذاعة صوت الساحل بمعسكر المرقاب في الشارقة، واكتسب خبرة كبيرة، وأتقن فنون العمل الإذاعي بتقديم العديد من البرامج والفقرات الإذاعية.

ولد أحمد عبيد المنصوري عام ‬1944 بمنطقة الشندغة في دبي، وعمل في العديد من إذاعات الدولة، ولديه تاريخ حافل بالإنجازات ومسيرة إعلامية حافلة تزيد على 45 عاماً، حقق من خلالها نجاحات غير مسبوقة على الصعيدين الإماراتي والخليجي، حاصداً عدداً من الأوسمة والجوائز، من بينها: «وسام الجلالة الشرفية من المغرب»، «وسام الجمهورية التونسية»، و«ووسام النهضة العمانية»، كما حصد جائزة «تريم عمران الصحفية».

