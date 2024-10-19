10 مسلسلات قصيرة تستعد لموسم رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

للموسم الرمضاني الثاني على التوالي، تسيطر مسلسلات الـ15 حلقة على المشهد الدرامي، وتحتل مساحة كبيرة على شاشة موسم رمضان المقبل، وأُعلن حتى الآن عن 10 مسلسلات منها، وهذه الفئة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

ضلع ناقص

للمرة الثانية تتواجد منى زكي على شاشة رمضان بمسلسل من 15 حلقة، بعد نجاح «تحت الوصاية» خلال الموسم قبل الماضي، وتقدم في الموسم الجديد مسلسل بعنوان «ضلع ناقص»، تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

جودر والعدالة

يقدم ياسر جلال مسلسلين من 15 حلقة، هما: الجزء الثاني من «جودر- ألف ليلة وليلة»، والذي عُرض الجزء الأول منه في رمضان الماضي على «قناة أبوظبي»، ويشارك في بطولته نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري. والمسلسل الثاني «للعدالة وجه آخر»، تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

نارين

أعلنت نيللي كريم عن خوضها السباق الرمضاني المقبل مع المخرج عبدالعزيز النجار لأول مرة، بمسلسل «نارين»، وتبتعد فيه عن الكوميديا التي اتجهت إليها في أعمالها الأخيرة، تأليف أمين جمال.

عايشة الدور

حجزت دنيا سمير غانم، مقعدها في رمضان 2025 بمسلسل بعنوان «عايشة الدور» من 15 حلقة، ويدور في إطار تشويقي، بانتظار اختيار باقي أبطال العمل، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

حق آدم

تشارك إيمي سمير غانم زوجها حسن الرداد بطولة مسلسل بعنوان «حق آدم»، والذي يعيدها للدراما الرمضانية بعد غياب سنوات عدة، كما يجمعها بزوجها بعد فترة منذ ظهورهما في الدراما التلفزيونية، والعمل من تأليف أحمد سعد والي، وينتمي إلى الدراما الاجتماعية.

عين شمس

بعدما أعلن توقف مسلسله «الكبير أوي»، قرر أحمد مكي تقديم مسلسل من 15 حلقة في رمضان المقبل بعنوان «عين شمس»، ويخوض من خلاله تجربة الدراما الشعبية لأول مرة، ليغير بذلك عباءته ويبتعد عن الكوميديا التي اعتاد تقديمها في السينما والدراما. ومن المفترض أن يبدأ التصوير خلال أيام، بعد الاستقرار على باقي أبطال العمل، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد صالح.

مذكرات نشال

للمرة الثانية، يقدم أحمد أمين مسلسلاً من 15 حلقة في رمضان المقبل بعد نجاح مسلسل «الصفارة» في رمضان قبل الماضي، والعمل الجديد بعنوان «مذكرات نشال»، وينتمي لأعمال الفانتازيا والكوميديا، ومن المقرر أن يعلن عن باقي الأبطال المشاركين خلال الفترة المقبلة.

أشغال شقة 2

بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل «أشغال شقة»، استقر صناع العمل على تقديم جزء ثان منه، من 15 حلقة، بطولة هشام ماجد وأسماء جلال وشيرين وسلوى محمد علي ومصطفى غريب، تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

كامل العدد

تقدم دينا الشربيني وشريف سلامة الموسم الثالث من مسلسل «كامل العدد+ 3» بمشاركة إسعاد يونس، صدقي صخر، أحمد كمال، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال. وتدور أحداثه حول شاب وفتاة يجدان نفسيهما في مواقف لا يُحسدان عليها، بعد تطور حياة أولادهما وكثرة مشاكلهما وإعلان قدوم شخص جديد إلى حياتهما.