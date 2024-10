6 أطعمة ملوَّنة.. تحسِّن النظر

ترجمة: عزة يوسف

يستخدم بعض الناس النظارات الطبية، للتغلب على ضعف النظر، وممارسة الأعمال اليومية بشكل صحيح، ويذكر خبراء العيون أن بعض الفواكه والخضراوات قد تساعدك في تحسين صحة العين، وفقاً لما ذكره موقعTimes Of India:

1 ـ البروكولي

يحتوي البروكولي على نسبة عالية من فيتامين (C)، واللوتين والزيكسانثين، التي تعمل معاً لحماية الشبكية، فكوب واحد من البروكولي المطهو على البخار بضعة مرات في الأسبوع يحسِّن من صحة العين بشكل ملحوظ.

2 - الطماطم

الطماطم غنية بمادة الليكوبين المضادة للأكسدة، وتساعد في حماية العين من الضرر الناتج عن الضوء، بالإضافة إلى فيتامين (C وA) المفيدَين لصحة العين بشكل عام.

3 - الجزر

يُعرف الجزر بفوائده في تحسين الرؤية، بسبب احتوائه على مادة البيتا كاروتين التي يحولها الجسم لفيتامين (A)، الذي يساعد على تحسين الرؤية، لاسيما في الإضاءة الخافتة، لذا ينصح بتناول الجزر يومياً.

4 - السبانخ

السبانخ غني بمضادات الأكسدة التي تحمي العين من الضوء الضار، كما تقلل خطر الإصابة بالمياه البيضاء وأمراض العين المتعلقة بالشيخوخة.

5 ـ البرتقال

الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين (C)، مفيدة لصحة العين وتقوية الأوعية الدموية فيها، وكذلك تقليل تطور المياه البيضاء والضمور البقعي المرتبط بتقدم السن.

6 - الفلفل

الفلفل الحلو، ولاسيما الفلفل الأحمر، غني بفيتامين (C) وبيتا كاروتين المفيدة لصحة العين، ما يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين أو المياه البيضاء.