عودة رواد فضاء إلى الأرض بسبب الإعصار ميلتون

عاد أربعة رواد فضاء إلى الأرض، اليوم الجمعة، بعد نحو ثمانية أشهر من إقامتهم بمحطة الفضاء، والتي تم تمديدها بسبب تعطلهم جراء مشكلات فنية على المركبة الفضائية ستارلاينر، من إنتاج شركة بوينج، وأيضاً بسبب الإعصار ميلتون.

وهبطت كبسولة شركة سبيس إكس، وعلى متنها الطاقم بمظلة قبل الفجر في خليج المكسيك قبالة ساحل فلوريدا، بعدما انفصلت عن محطة الفضاء الدولية في منتصف الأسبوع.

وكان من المفترض عودة الأميركيين الثلاثة، وروسي قبل شهرين، ولكن تعثرت عودتهم بسبب مشاكل في كبسولة رواد الفضاء الجديدة ستارلاينر، والتي عادت خاوية في سبتمبر الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وما لبث أن تدخل إعصار ميلتون، تلاه أسبوعان آخران من الرياح العاتية والبحار الهائجة.

وانطلق الرواد الأربعة - ماثيو دومينيك ومايكل بارات وجانيت إيبس من وكالة الفضاء الأميركية ناسا والروسي ألكسندر جريبنكين- إلى الفضاء في شهر مارس الماضي.

وأشار بارات، رائد الفضاء المخضرم الوحيد الذي شارك في المهمة، إلى فرق الدعم على الأرض التي كان عليها «إعادة التخطيط وإعادة التجهيز وإعادة كل شيء معنا... وساعدتنا على العودة رغم كل تلك الأزمات».