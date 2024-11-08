الجمعة 8 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

بيع أول عمل فني من توقيع روبوت بمليون دولار في مزاد

بيع أول عمل فني من توقيع روبوت بمليون دولار في مزاد
8 نوفمبر 2024 16:39

أعلنت دار سوذبيز للمزادات أن لوحة تمثل عالم الرياضيات الإنكليزي آلان تورينغ بيعت الخميس بسعر يتخطى مليون دولار، لتصبح أول عمل فني يصنعه إنسان آلي يباع في مزاد.
العمل الذي يحمل عنوان «A.I. God» («إيه آي غاد»)، والذي ابتكره «إيه آي -دا» (Ai-Da«)، أول روبوت فنان واقعي للغاية في العالم، حطم التوقعات وبيع بسعر 1,08 مليون دولار خلال مزاد عبر الإنترنت أجرته دار المزادات.
وقالت دار سوذبيز «إن سعر البيع القياسي الذي جرى تحقيقه لأول عمل فني من توقيع فنان روبوت شبيه الإنسان يباع بالمزاد يمثل علامة فارقة في تاريخ الفن الحديث والمعاصر ويعكس التقاطع المتزايد بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وسوق الفن العالمي«.
وقال الروبوت، الذي يتحدث من خلال الذكاء الاصطناعي،»إن القيمة الأساسية لعملي هي قدرته على العمل كحافز للحوار حول التقنيات الناشئة».
وبحسب Ai-Da، فإن «صورة الرائد آلان تورينغ تدعو المتفرجين إلى التفكير في الطبيعة الخارقة للذكاء الاصطناعي والحوسبة مع الأخذ في الاعتبار الآثار الأخلاقية والمجتمعية لهذه التطورات».
يشبه هذا الروبوت الواقعي للغاية امرأة ذات عيون كبيرة وشعر مستعار بني، وهو من أكثر الروبوتات تقدما في العالم.
ولدى هذا الروبوت أذرع إلكترونية لكنّ وجهه، المُحاط بشعر مستعار بني، يمنحه تشابها كبيرا مع الإنسان.
وصُنع الروبوت عام 2019 من جانب فريق بقيادة إيدان ميلر، وهو صاحب معارض فنية ومؤسس «اي-دا روبوت ستوديو»Ai-Da Robot Studio ، مع متخصصين في الذكاء الاصطناعي في جامعتي أكسفورد وبرمنغهام في إنكلترا. واسمه مستوحى من آدا لوفليس، أول مبرمجة في التاريخ.
هذا الفنان الآلي، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء لوحات أو منحوتات، لديه كاميرات في عينيه ويديه الإلكترونية. وهو يتحرك ويعبّر عن نفسه بشكل مستقل، من دون تدخل بشري.
وقد عُرضت أعمال للروبوت «اي-دا» سابقا في بينالي البندقية، وفي متحف التصميم في لندن، وفي أهرامات الجيزة في مصر وفي الأمم المتحدة. كما ألقى الروبوت خطاباً أمام مجلس اللوردات في عام 2022.

 

أخبار ذات صلة
1500 جراحة روبوتية ناجحة في ميديكلينيك مستشفى المدينة
إيلون ماسك يتوقع عدد الروبوتات بحلول 2040
المصدر: آ ف ب
الروبوت
الروبوتات
آخر الأخبار
«بيت الحكمة» يسلط الضوء على الإرث التاريخي لجامعة القَرويين
التعليم والمعرفة
«بيت الحكمة» يسلط الضوء على الإرث التاريخي لجامعة القَرويين
اليوم 20:20
سيف الحول لـ«مكسب» في مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن
الرياضة
سيف الحول لـ«مكسب» في مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن
اليوم 20:15
عمليات عد وفرز الأصوات في انتخابات الكونغرس الأميركي
الأخبار العالمية
الجمهوريون يحتفظون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب
اليوم 20:09
الناموس لـ «طوفان» في سباق الياسات للمحامل الشراعية
الرياضة
الناموس لـ «طوفان» في سباق الياسات للمحامل الشراعية
اليوم 20:02
«طيران الإمارات» تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران 2024
«طيران الإمارات» تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران 2024
اليوم 19:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©