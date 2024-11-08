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«الكيمتشي الكوري» يجذب جمهور «الشارقة للكتاب»

«الكيمتشي الكوري» يجذب جمهور «الشارقة للكتاب»
8 نوفمبر 2024 17:24

الشارقة (الاتحاد)
اصطحب الشيف ماهر طبشي، المتخصص في المأكولات الصحية، جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب، في جولة للتعرف إلى أسرار وسحر المطبخ الكوري بنكهاته المميزة، لاسيما المأكولات الصحية التي تعزز المناعة وتدعم صحة الجهاز الهضمي، ومنها طبق «الكيمتشي الكوري».
واستعرض طبشي في ورشة عمل تفاعلية أمام مجموعة من زوار المعرض، كيفية تحضير أكلة «الكيمتشي الكوري» من الخضراوات المُخمّرة، حيث طلب من الزوار تنفيذها عملياً أثناء الورشة، موضحاً أنها أسلوب حياة ذو نمط صحي سليم. وأوضح أنها تعتمد على نبات الكرنب الصيني، الذي يقطَّع إلى أجزاء صغيرة ووضعه في وعاء زجاجي، ثم إضافة الخلطة الحارة عليه، وإغلاقه وتركه لمدة 10 أيام حتى يختمر ويكون جاهزاً للأكل. 
وأكد ماهر طبشي، أن «الكيمتشي» يُحقق بعد تخميره التوازن المثالي بين نكهة الأومامي «طعم لاذع لطيف» ونكهة الحموضة، مع الاحتفاظ بنضارته في الوقت ذاته، حيث يُعد أكلة لذيذة تضيف إلى الطعام الشّق الحامض والصحي، فيما يُعد غذاءً خارقاً غنياً بالبروبيوتيك ومليئاً بالبكتيريا المفيدة للأمعاء، والتي تلعب دوراً في دعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز مناعة الجسم.
 

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