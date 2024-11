شاكيل أونيل وفلبراتشي يغنيان ل «جزيرة ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة جديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة جزيرة ياس أبوظبي، كوجهة ترفيهية عالمية شاملة، أعلنت جزيرة ياس عن تعاون استثنائي يجمع بين أسطورة كرة السلة العالمي شاكيل أونيل، وفنان الراب البحريني فلبراتشي في أغنية بعنوان What Can't We Do، تستعرض معالم جزيرة ياس، وما تقدمه من تجارب ترفيهية استثنائية مفعمة بالتنوع وروح الإبداع والتجديد.

يأتي العمل الفني كجزء من الحملة الترويجية الجديدة لجزيرة ياس، حيث تجسد الأغنية روح جزيرة ياس النابضة بالحياة، وتسلط الضوء على الخيارات الترفيهية المتنوعة التي يمكن تجربتها في الجزيرة. وقد نجح الثنائي في تحويل معالم الجزيرة الشهيرة إلى مواقع مفعمة بالطاقة والحماس، تؤكد على التنوع المستمر والدائم في تقديم تجارب وأنشطة ترفيهية عالمية فريدة ومتجددة تتيح للضيوف تجارب جديدة.

وتضيف إيقاعات الراب، التي يؤديها فلبراتشي، لمسة محلية تجمع بين التجديد وروح المغامرة، سواء في «عالم فيراري»، المدينة الترفيهية الأكبر التي تحمل علامة فيراري في العالم، أو الاستمتاع بأروع المغامرات المائية في «ياس ووتروورلد»، أو تحدي الجاذبية في أكبر نفق هوائي داخلي في العالم في «كلايم» جزيرة ياس، أو لقاء شخصيات الطفولة المحبوبة في «عالم وارنر براذرز»، أو استكشاف البحار في «سي وورلد» جزيرة ياس، أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم.

وقال شاكيل أونيل: «لم أتردد في اتخاذ قرار التعاون مع جزيرة ياس في الحملة الترويجية الجديدة، لأني أحب تجربة الأشياء المختلفة التي تدفعني لتحدي نفسي. وجزيرة ياس عالم مفعم بالترفيه والمغامرة والتشويق، وأردت أن يظهر ذلك جلياً من خلال هذه الحملة. وكان تصوير الفيديو تجربة رائعة وفريدة، إذ جمع بين الطاقة والحيوية والمناظر الخلابة، وبالتأكيد لن أنسى لحظاته الممتعة، خصوصاً عندما صورنا على المضمار في حلبة مرسى ياس».

وأضاف: «تتميز جزيرة ياس بأنها عالم مليء بالمتعة والترفيه، فهي تضم وجهات ترفيهية عالمية المستوى وشواطئ خلابة وأجواء مفعمة بالحيوية، حقاً إنها مزيج مثالي للمغامرة والاسترخاء. ولهذا السبب، وقعت في حب هذا المكان. وأتمنى أن تنال الأغنية إعجاب جمهور جزيرة ياس، لأنها تدور حول الاستمتاع بالحياة وعيشها على أكمل وجه، وآمل أن يتفاعلوا معها، وأن تحفزهم على الذهاب إلى الجزيرة والاستمتاع بكل ما تقدمه».