فيلم «Red One».. مغامرة خيالية

أبوظبي (الاتحاد)

يجتمع النجمان العالميان دواين جونسون الشهير بلقب «ذا روك»، وكريس إيفانز الذي اشتهر بأدائه لشخصية البطل الخارق في سلسلة أفلام «كابتن أميركا» في عالم «مارفل السينمائي»، لتقديم تجربة سينمائية عائلية خيالية في الفيلم الجديد Red One.



البطولة

يشاركهما البطولة لوسي لو، جي كيه سيمونز، كيرنان شيبكا، بوني هانت وكريستوفر هيفيو. وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ هيرام جارسيا وكريس مورجان وﺇﺧﺮاﺝ جاك كاسدان، الذي يعود للتعاون مجدداً مع دواين جونسون بعد نجاحهما السابق في سلسلة الأفلام العائلية والمغامرات الشهيرة Jumanji.

كوميديا وأكشن

تدور أحداث الفيلم الذي يمزج بين المغامرات والكوميديا والأكشن، حول «سانتا لكوز» الشهير بـ «ريد وان» الذي يجسده جي كيه سيمونز، ويختطف قبل الاحتفالات بليلة عيد الميلاد بيومين.

ويضطر العميل الخاص به وحارس الأمن الذي يدعى «كالوم دريفت» ويلعب دوره دواين جونسون إلى تنفيذ مهمة خطيرة لإنقاذ «سانتا كلوز».



مأجور محترف

بعد اكتشاف طاقم «سانتا» أنه اختطف من قبل أشرار من مجمع القطب الشمالي، يستدعي «جاك أومالي» الذي يلعب دوره كريس إيفانز، وهو أفضل متعقب في العالم و«هاكر» مأجور محترف، للتعاون مع «دريفت» والاستفادة من خبراته التقنية، من أجل الوصول إلى الأشرار الذين نفذوا عملية خطف «سانتا» وإعادته قبل الاحتفالات.

عوالم خيالية

وكعادته تميز المخرج جاك كاسدان في تصوير مشاهد سينمائية عائلية باحترافية عالية، تجمع بين الموسيقى التصويرية والديكورات والشخصيات الأسطورية، وكون دواين وكريس ثنائياً فنياً مميزاً ضمن أحداث ملحمية دخلا فيها معارك قتالية مع مخلوقات سحرية وشخصيات غريبة الأطوار في عوام خيالية من أجل إيجاد ومعرفة هوية الخاطف.



رحلة بحث

وبعد رحلة البحث المليئة بالمخاطر، يكتشف «كالوم دريفت» و«جاك أومالي» أن الساحرة الشريرة «جريلا» التي لعبت دورها كيرنان شيبكا و«كرامبوس» الذي يجسده كريستوفر هيفيو المعروف بشقيق «سانتا»، قد تعاونا سوياً من أجل اختطافه.