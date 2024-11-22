8 بطولات سينمائية لأسماء جلال

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الممثلة أسماء جلال في بطولة 8 أفلام دفعة واحدة خلال العام الجاري، وقالت لـ«الاتحاد»: إن أولها فيلم «إن غاب القط»، الذي انطلق تصويره وتقدم فيه البطولة النسائية أمام آسر ياسين، تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.



والفيلم الثاني «وفيها إيه يعني» مع ماجد الكدواني، غادة عادل، وإخراج عمر رشدي، وتجسد فيه شخصية ابنة الكداوني المحاسب المتقاعد الذي يعيش قصة حب قديمة.



وذكرت أنها متحمسة جداً لتجربة فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»، لأنه ينتمي للدراما الرومانسية، حيث يناقش طبيعة العلاقات وتطورها، تأليف محمد صادق وإخراج هادي الباجوري، ويشاركها بطولته منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، وكريم قاسم. والفيلم الرابع «شمس الزناتي»، تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو، وتقدم فيه شخصية «حنة» التي جسدتها سوسن بدر في العمل الذي قام ببطولته عادل إمام.



وأعربت أسماء عن سعادتها بردود فعل النقاد عن العرض العالمي الأول لفيلم «الفستان الأبيض»، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح، إخراج جيلان عوف، وتدور أحداثه حول صديقتين.



وتنتظر أسماء عرض فيلم «في بضع ساعات في يوم ما»، خلال موسم رأس السنة، ويشارك في بطولته هشام ماجد ومي عمر وهنا الزاهد وخالد أنور. وتشارك كضيف شرف في فيلم «الحريفة 2» بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، وتواصل تصويره لعرضه في دور السينما قريباً. والفيلم الثامن «شنب» الذي انطلق عرضه، وتشارك في بطولته مع ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر.



وتشارك أسماء جلال في موسم رمضان المقبل بالجزء الثاني من مسلسل «أشغال شاقة» من 15 حلقة، بطولة هشام ماجد، شيرين، سلوى محمد علي، ومصطفى غريب، تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وتدور أحداثه داخل منزل أسرة تواجه أزمات كثيرة.