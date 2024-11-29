"مهرجان أم الإمارات" يستضيف بلقيس في العين

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد مسرح "مهرجان أم الإمارات" في العين لاستضافة أروع الاحتفالات المذهلة في عطلة عيد الاتحاد، بحضور الفنانة بلقيس فتحي لتنضم إلى أسعد البطحري وحمد العامري ليقدموا أروع أغانيهم.

وستقدم الفنانة بلقيس حفلاً غنائياً حيّاً على مسرح "مهرجان أم الإمارات" في العين يوم الأحد 1 ديسمبر، وهو أول حفل يستضيفه المهرجان في عيد الاتحاد، كما يستضيف المهرجان عيضة المنهالي وحربي العامري في 2 ديسمبر.

يفتح المهرجان أبوابه يومياً من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل. ويتزامن مهرجان العين مع مهرجان الظفرة، والذي سيقام أيضاً خلال عطلة عيد الاتحاد.