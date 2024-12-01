لماذا تبدو الأرض مسطحة رغم أنها كروية؟

لقد رأينا جميعاً صوراً جميلة للأرض من الفضاء، بعضها تم تصويره بواسطة رواد الفضاء والبعض الآخر تم جمعه عن بُعد بواسطة الأقمار الصناعية المدارية. فلماذا لا يبدو كوكبنا دائرياً عندما نكون واقفين في حديقة أو ننظر من خلال نافذة؟.

الجواب يكمن في المنظور. البشر كائنات صغيرة تعيش على كرة كبيرة جداً.

الطول المتوسط للبالغين يتراوح بين 5 أقدام و6 أقدام و6 بوصات (1.5 إلى 2 متر)، والأطفال أصغر. تخيل أنك بهلوان في السيرك واقف على كرة عرضها حوالي 3 أقدام (1 متر). من فوق الكرة، سترى أنها تنحني بعيدًا عن قدميك في جميع الاتجاهات.

الآن تخيل ذبابة صغيرة على تلك الكرة في السيرك. سيكون منظورها على الأرجح ميليمتراً واحداً أو أقل فوق السطح. نظراً لأن الذبابة أصغر بكثير من الكرة، ومنظورها قريب من السطح، فهي لا تستطيع رؤية الكرة بأكملها.



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عرض الأرض حوالي 42 مليون قدم (12.8 مليون متر)، وحتى منظور البالغ الطويل يكون على ارتفاع 6 أقدام (حوالي 2 متر) فقط فوق السطح. لا يمكن لعيوننا أن تدرك حجم الأرض الكروية عندما نكون واقفين عليها. لا يمكنك أن تلاحظ أن الأرض كروية حتى لو تسلقت قمة جبل إيفرست، الذي يرتفع 29,035 قدماً (8,850 متراً) فوق مستوى سطح البحر.

الطريقة الوحيدة لرؤية انحناء الأرض هي الطيران على ارتفاع أكثر من 6 أميال (10 كيلومترات) فوق سطحها. وذلك لأن طول الأفق الذي نراه يعتمد على مدى ارتفاعنا فوق سطح الأرض.

عند الوقوف على الأرض دون أي شيء يحجب رؤيتنا، يمكن لأعيننا رؤية حوالي 3 أميال (4.8 كيلومترات) من الأفق. هذا ليس كافياً من محيط الكوكب لرؤية خط الأفق يبدأ في إظهار انحنائه. مثل الذبابة على كرة السيرك، لا يمكننا رؤية حافة الأرض حيث تلتقي بالسماء.

لرؤية الكوكب الكروي بالكامل، تحتاج إلى السفر مع رائد فضاء أو على قمر صناعي. هذا سيوفر لك رؤية كاملة للأرض من مسافة أكبر بكثير.

كما يمكن للطائرات التجارية الكبيرة أن تطير على ارتفاع يكفي لتوفير لمحات من انحناء الأرض، على الرغم من أن الطيارين لديهم رؤية أفضل بكثير من مقدمة الطائرة مقارنة بالركاب الذين يرون من النوافذ الجانبية.



ليست كروية تماماً

حتى من الفضاء، لن تكتشف شيئاً مهماً عن شكل الأرض: إنها ليست كروية تماماً. في الواقع، هي شكل كروي مسطح قليلاً، أو بيضاوي الشكل. وهذا يعني أنها أعرض قليلاً حول خط الاستواء مما هي عليه من حيث الارتفاع، مثل كرة جلس عليها شخص وضغطها قليلاً.



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يعود هذا إلى دوران الأرض، الذي يولد قوة طرد مركزيّة – وهي نفس القوة التي قد تجعلك تطير من دوامة دوارة إذا لم تتمسك بها. هذه القوة تُنتِج انتفاخاً طفيفاً عند خصر الكوكب.

كما أن المعالم الطبوغرافية على سطح الأرض، مثل الجبال والخنادق البحرية العميقة، تشوه شكلها قليلاً. فهي تسبب تغييرات صغيرة في قوة مجال الأرض الجذبوي – وهي القوة التي تسحب جميع الأجسام على الأرض نحو أسفل، باتجاه مركز الكوكب.

علم الأرض، وهو المجال الذي أدرسه، يحتوي على فرع يسمى الجيوديسيا المخصص لدراسة شكل الأرض وكيفية تموضعها في الفضاء. تُعِلم الجيوديسيا كل شيء من بناء شبكات الصرف الصحي وإعداد خرائط دقيقة لارتفاع مستوى البحر إلى إطلاق وتتبع المركبات الفضائية. إنه مجال مهم من البحث العلمي الحالي وتذكير بأننا ما زلنا نتعلم عن هذا الكوكب المدهش الذي نسمّيه منزلنا.



