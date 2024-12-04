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إنجي كيوان.. «في القلب»

إنجي كيوان.. «في القلب»
4 ديسمبر 2024 15:19

علي عبد الرحمن (القاهرة)
تخوض الممثلة إنجي كيوان أولى تجاربها في الدراما الرمضانية للعام 2025 بمسلسل جديد، حيث تقدم شخصية فتاة حالمة، ويتناول العمل التحديات الاجتماعية، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ويشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي.

وعلى الصعيد السينمائي، تنتظر كيوان عرض فيلمها الجديد «في القلب»، حيث تجسد دور امرأة خضعت لعملية نقل قلب بعد حادث أليم. والفيلم يتناول العلاقات الإنسانية وأثرها في حياة البشر، تأليف إسحاق إبراهيم، إخراج مرقس عادل، وبطولة خالد سليم وهالة فاخر.

وأعربت إنجي عن سعادتها بنجاح فيلمها الأميركي تأثير المفارقة Paradox Effect، وقدمت فيه شخصية الشرطية الإيطالية «فلانتينا روسي»، ضمن أحداث حول جريمة صادمة تُجبر الأم على التعاون مع المجرم لإنقاذ ابنتها، وشاركها بطولته أولجا كوريلينكو وهارفي كيتل.

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