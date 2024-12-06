كشف السر وراء نجاح الديناصورات في عصرها

لمدة تزيد عن 53 مليون سنة، حكمت الأرض المخلوقات الغريبة والمخيفة والمدهشة التي كانت الديناصورات التي هيمنت على كل زاوية من زوايا الكوكب، ونمت بشكل متزايد حتى انتهت على يد كويكب مروع.

لكن كيف أصبحت الديناصورات الأقوى في المقام الأول؟ تكشف دراسة جديدة أن حدثًا كارثيًا مشابهًا هو الذي مهد الطريق للديناصورات: لكن بدلاً من كويكب، كان "الشتاء البركاني" هو الذي قضى على معظم المخلوقات الأخرى على كوكب الأرض قبل 201.6 مليون سنة.

خلال هذه "الانقراضات الجماعية" الرابعة، اختفى ثلاثة أرباع الأنواع الحية. أدت الانفجارات البركانية الهائلة إلى تفتيت القارة العظمى بانجيا، وجرت الحمم البركانية لمدة 600,000 سنة.

لقد كانت هذه بداية فترة الجوراسي، عندما ارتفعت الديناصورات لتأخذ مكان الكائنات الترياسية التي انقرضت.

حتى البحث الجديد، كانت إحدى النظريات الرائدة حول سبب الانقراض الجماعي الرابع تشير إلى أن كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون تم إطلاقها من خلال الانفجارات البركانية.



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وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى تدفئة الكوكب (تمامًا كما يحدث مع تغير المناخ اليوم) بالإضافة إلى جعل المحيطات حمامًا حامضيًا ضخمًا.

لكن دراسة جديدة تقول إن البراكين، بشكل غريب، كان لها تأثير معاكس، حيث قضت على الحياة من خلال التبريد بدلاً من التسخين. كيف؟ الباحثون الذين يقفون وراء الدراسة الجديدة، المنشورة في مجلة "محاضر الأكاديمية الوطنية للعلوم"، أن جزيئات الكبريتات المبرّدة في الجو تسببت في أضرار أكثر من ثاني أكسيد الكربون. أضرار أكبر بكثير.

يعتقد الباحثون أن هذه الجزيئات تم قذفها إلى الغلاف الجوي بشكل جماعي، مما أدى إلى انعكاس ضوء الشمس بعيدًا عن الأرض وتبريد الكوكب بشكل كبير حتى تجمدت مخلوقاته. في الواقع، يعتقدون أن كمية هائلة من جزيئات الكبريتات تم إطلاقها لدرجة أنها حجبت ضوء الشمس بشكل حرفي.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور دينيس كينت، الباحث في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة: "يعمل ثاني أكسيد الكربون والكبريتات ليس فقط بطرق معاكسة، ولكن في أطر زمنية معاكسة أيضًا".

وأضاف: "يستغرق ثاني أكسيد الكربون وقتًا طويلاً للتراكم وتسخين الأمور، لكن تأثير الكبريتات يكون فوريًا تقريبًا. هذا يقربنا من نطاق ما يمكن للبشر استيعابه. هذه الأحداث حدثت في مدى حياة واحدة".



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لإجراء الدراسة، قام الباحثون بتحليل الرواسب البركانية في كندا والولايات المتحدة وجبال المغرب. وجدوا أدلة على خمس "نبضات" من الحمم البركانية في نهاية العصر الترياسي: انفجارات هائلة امتدت على 40,000 سنة.

في علم الجيولوجيا، هذا يعتبر فترة زمنية قصيرة للغاية: لم تكن الأنواع لتتاح لها الفرصة للتعافي.

قبل هذه النبضات، كانت الحفريات الترياسية وفيرة في السجل الجيولوجي – بما في ذلك السحالي الشجرية الغريبة، البرمائيات العملاقة، أقارب التماسيح البرية والنباتات الغريبة. ولكن بعد هذه النبضات، اختفت هذه الكائنات.



