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«جوجل» تطلق نظام «اندرويد إكس آر» الجديد

«جوجل» تطلق نظام «اندرويد إكس آر» الجديد
13 ديسمبر 2024 15:30

عرضت شركة «جوجل» الخميس تطوّراتها في تكنولوجيا الواقع المختلط، مع إطلاقها نظام تشغيل جديداً لنظارات وخوذ الواقعين الافتراضي والمعزز، وهو مجال حققت فيه «ميتا» و«آبل» تقدماً كبيراً.
وأطلقت الشركة الأميركية العملاقة «اندرويد اكس آر» المعادل لأجهزتها القائمة على نظام «أندوريد»، وهو نظامها لتشغيل الهواتف المهيمن إلى حد كبير على الهواتف الذكية في العالم.
وقالت «جوجل» في بيان «سيُطلق نظام اندرويد اكس آر في مرحلة أولى على خوذ رأس تغيّر طريقة مشاهدتكم لمقاطع الفيديو وكيفية عملكم واستكشافكم لمحيطكم».
ويُفترض نشر نظام التشغيل الذي ابتكرته «جوجل»، بالتعاون مع «سامسونغ»، على جهاز من تصنيع المجموعة الكورية الجنوبية، سُمي موقتا بـ«بروجكت موهان» وسيُباع في العام المقبل.
أما راهنا، فستوفر جوجل «اندرويد اكس آر» بهدف المعاينة للمطورين الراغبين في ابتكار تطبيقات وألعاب في الواقعين الافتراضي والمعزز.
وأكّدت «جوجل» أنّ «خوذ الرأس ستتيح لمستخدمها الانتقال بسهولة من الانغماس التام في بيئة افتراضية إلى التواجد في العالم الحقيقي».
وأشارت الشركة الأميركية إلى استخدامات عدة لها، كمشاهدة مقاطع فيديو أو صور تغطي مجال الرؤية بالكامل أو إظهار جسم ما على الكاميرا، وإجراء بحث عبر الإنترنت، بفضل الذكاء الاصطناعي.
وأضافت «يمكنكم ملء المساحة من حولكم بالتطبيقات والمحتوى، ومع جيميناي، المساعد القائم على الذكاء الاصطناعي، يمكنكم أيضا إجراء محادثات بشأن ما تروه أو التحكم بأجهزتكم».
يُفترض أن يعمل «اندرويد اكس آر» أيضا على نظارات الواقع المعزز التي سيكون «جيميناي» متاحاً باستمرار فيها «لتوفير معلومات مفيدة عندما يحتاج المستخدم إليها، مثل الترجمات أو ملخصات الرسائل، من دون الحاجة إلى استخدام الهاتف. كل شيء سيكون مرئياً أو مسموعاً».
تهيمن شركة «ميتا» حاليا على سوق الواقع المختلط من خلال خوذ «كويست» ونظارات «راي بان»، وكلاهما يُباعان بأسعار معقولة مقارنة بخوذ «فيجن برو» من «آبل» والتي يبلغ سعرها 3500 دولار.
وقبل عشر سنوات، أطلقت «جوجل» نظارات «جوجل غلاس» المتصلة، والتي لم تلق استحسان المستهلكين مما دفع الشركة للتخلي عنها في النهاية.

 

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