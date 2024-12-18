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«سامسونج» تعزز تجربة المستخدم بتقنية مبتكرة

«سامسونج» تعزز تجربة المستخدم بتقنية مبتكرة
19 ديسمبر 2024 00:48

في خطوة جديدة لتطوير تجربة المستخدم، أعلنت سامسونج عن إطلاق ميزة Now Bar، التي تهدف إلى تعزيز التفاعل مع الأجهزة الذكية بشكل أكثر سلاسة وفعالية. تعتبر هذه الميزة جزءًا من التحديثات الجديدة لنظام التشغيل في هواتف سامسونج، وهي تسعى إلى تقديم تجربة استخدام أكثر ذكاءً وسهولة في التنقل بين التطبيقات والوظائف المختلفة بحسب موقع «TechCrunch».

ما هي ميزة «Now Bar» ؟
تعتبر Now Bar شريطاً مخصصاً يظهر في الجزء السفلي من الشاشة في الأجهزة الذكية من سامسونج، ويتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى التطبيقات الأكثر استخدامًا، بالإضافة إلى معلومات هامة مثل الطقس، الأخبار، والتحديثات الحية. ويعتمد هذا الشريط على الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدم واحتياجاته اليومية، مما يمكنه من التكيف مع تفضيلات المستخدم وتقديم المحتوى المناسب في الوقت المناسب.

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كيفية تحسين تجربة المستخدم؟
تم تصميم Now Bar لتقليل الوقت والجهد الذي يستغرقه المستخدم للوصول إلى التطبيقات والوظائف التي يحتاجها.

بدلاً من البحث عن التطبيقات أو التنقل بين القوائم المتعددة، يمكن للمستخدم ببساطة التفاعل مع الشريط الموجود أسفل الشاشة للوصول إلى الخيارات المفضلة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الشريط وصولاً سريعًا إلى الإشعارات والتحديثات المتعلقة بالمهام اليومية، مما يجعل تجربة استخدام الهاتف أكثر فعالية.

الذكاء الاصطناعي في خدمة المستخدم
تستخدم Now Bar الذكاء الاصطناعي لتحليل عادات المستخدم وتقديم اقتراحات مخصصة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم تطبيق معين بشكل متكرر في أوقات معينة من اليوم، سيعرض لك الشريط هذا التطبيق تلقائيًا في تلك الأوقات. كما أنه يتعلم تفضيلاتك بمرور الوقت، مما يجعله أكثر دقة في تلبية احتياجاتك.

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التفاعل السهل والبسيط
توفر الميزة واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، حيث يمكن للمستخدم سحب الشريط للوصول إلى المزيد من الخيارات أو الإعدادات المتقدمة. هذا يجعل التفاعل مع الهاتف أكثر بساطة دون الحاجة إلى البحث داخل القوائم أو التطبيقات المختلفة.

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التطلعات المستقبلية
من المتوقع أن تواصل سامسونج تطوير Now Bar مع التحديثات القادمة، حيث سيتم إضافة المزيد من الميزات الذكية التي تساعد المستخدمين في حياتهم اليومية. يمكن أن تشمل هذه الميزات تحسينات في مجال الأمان، مثل الوصول السريع إلى الإعدادات المتعلقة بالخصوصية، أو التكامل مع أجهزة سامسونج الأخرى في المنزل الذكي.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هواتف ذكية
شركة سامسونج
الذكاء الاصطناعي
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