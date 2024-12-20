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الترفيه

إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم «Superman 2025»

إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم «Superman 2025»
20 ديسمبر 2024 14:55

أطلقت شركة DC Studios الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم "Superman" المنتظر، المقرر عرضه في دور السينما في يوليو 2025.
يُظهر الإعلان الممثل ديفيد كورينسويت في دور سوبرمان، إلى جانب مجموعة من النجوم الشباب مثل نيكولاس هولت وإيزابيلا ميرسيد وراشيل بروسناهان.

وتدور أحداث الفيلم حول كلارك كينت، المعروف أيضاً باسم سوبرمان، وهو شاب يسعى للتوازن بين تراثه الكريبتوني وحياته اليومية كمراسل مبتدئ في صحيفة "The Daily Planet". يواجه سوبرمان تحديات جديدة، بما في ذلك مواجهة خصمه اللدود ليكس لوثر، الذي يلعب دوره نيكولاس هولت.

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المخرج جيمس غان، المعروف بأعماله السابقة في عالم الأبطال الخارقين، يقود هذا المشروع الطموح، مؤكداً على تقديم مزيج فريد من الدراما والفكاهة والعواطف. كما أشار إلى أن الفيلم سيقدم سوبرمان كأيقونة مفعمة بالرحمة والإيمان العميق بالخير الكامن في الإنسانية.
يُتوقع أن يحقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً كبيراً، نظراً لشعبية شخصية سوبرمان وتاريخها الطويل في عالم القصص المصورة والأفلام.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سوبر مان
هوليوود
أفلام
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