رحمة أحمد.. بين «الكابتن» و«80 باكو»

محمد قناوي (القاهرة)

تَخرج الممثلة المصرية الشابة رحمة أحمد من عباءة شخصية «مربوحة» التي قدمتها في مسلسل «الكبير أووي» مع أحمد مكي، وكانت السبب في شهرتها، لتشارك في بطولة مسلسلين مرشحين للعرض الرمضاني المقبل، الأول «الكابتن» من 15 حلقة، بطولة أكرم حسني، آية سماحة، وسوسن بدر، تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

أما المسلسل الثاني، فهو بعنوان «80 باكو»، من 15 حلقة أيضاً، بطولة هدى المفتي في أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس، ويشارك في بطولته انتصار ودينا سامي، ويدور حول عدد من السيدات يقمن برحلة لجمع الأموال مما يوقعهن في العديد من المشكلات.

وقالت رحمة أحمد، إنها بعيداً عن موسم رمضان، تخوض البطولة المطلقة للمرة الأولى من خلال مسلسل قصير بعنوان «سحر أسود»، ويشارك في بطولته إسلام جمال، وحازم إيهاب، ويتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه حول الصراعات النفسية والاجتماعية، إخراج خيرى سالم.

كما تعاقدت رحمة على المشاركة في بطولة فيلمين، الأول مع منى زكي بعنوان «رزق الهبل»، ويتناول عدداً من المواضيع المهمة منها التنمر الإلكتروني الذي يعانيه المجتمع، تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح، والفيلم الثاني بعنوان «الحب كله» بطولة إلهام شاهين، وإخراج خالد الحجر، ويدور في إطار رومانسي شعبي.

كانت رحمة أحمد قد شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والمسرحية، أبرزها فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» مع محمد هنيدي، وفيلم «ابن الحاج أحمد» مع شيكو وسيد رجب، وفي مسرحيات «الوش التاني» مع منى زكي، و«ميمو» مع أحمد حلمي، و«على وضع الطيران» مع شيكو وهشام ماجد.

كما ظهرت ضيفة شرف في مسلسلي «أشغال شقة» و«على باب العمارة».