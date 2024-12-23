عائشة بن أحمد.. منتجة أفلام «الغاوي»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعاقدت الممثلة التونسية عائشة بن أحمد على بطولة مسلسل «الغاوي»، الذي تنافس به في موسم دراما رمضان المقبل، وتقدم شخصية منتجة أفلام ومسلسلات تعيش وسط أحداث مشحونة بالصراعات، في أجواء اجتماعية شعبية.

يشارك في بطولة المسلسل أحمد مكي وعمرو عبد الجليل، ويدور حول شخصية «شمس»، الذي تعرض للظلم، لكنه يتحول إلى بطل شعبي ملهم لمجتمعه، تأليف هاني سرحان، وإخراج ماندو العدل.

وتستعد عائشة بن أحمد للعودة إلى الشاشة الكبيرة ببطولة فيلم «دماغ ألماظ»، الذي يشاركها فيه كريم فهمي، وقد واجه العمل من قبل تحديات إنتاجية وتأجل تصويره بعد انسحاب أحمد فهمي، ويتم حالياً استكمال التحضيرات النهائية لبدء التصوير.

في سياق آخر، عبّرت عائشة بن أحمد عن سعادتها بتكريمها في النسخة الخامسة والثلاثين من مهرجان أيام قرطاج السينمائي، حيث حصلت على جائزة «الإشعاع»، المخصصة للفنانين التونسيين الذين يمثلون بلادهم في المحافل الدولية بأعمال ذات قيمة فنية عالية.

وقالت عائشة إن الجائزة تعكس اعترافاً بمجهوداتها الفنية، خاصةً في تقديم أدوار تحمل أبعاداً إنسانية وثقافية.