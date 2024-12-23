الإثنين 23 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

عائشة بن أحمد.. منتجة أفلام «الغاوي»

عائشة بن أحمد
23 ديسمبر 2024 20:48

علي عبد الرحمن (القاهرة)
تعاقدت الممثلة التونسية عائشة بن أحمد على بطولة مسلسل «الغاوي»، الذي تنافس به في موسم دراما رمضان المقبل، وتقدم شخصية منتجة أفلام ومسلسلات تعيش وسط أحداث مشحونة بالصراعات، في أجواء اجتماعية شعبية.
يشارك في بطولة المسلسل أحمد مكي وعمرو عبد الجليل، ويدور حول شخصية «شمس»، الذي تعرض للظلم، لكنه يتحول إلى بطل شعبي ملهم لمجتمعه، تأليف هاني سرحان، وإخراج ماندو العدل.
وتستعد عائشة بن أحمد للعودة إلى الشاشة الكبيرة ببطولة فيلم «دماغ ألماظ»، الذي يشاركها فيه كريم فهمي، وقد واجه العمل من قبل تحديات إنتاجية وتأجل تصويره بعد انسحاب أحمد فهمي، ويتم حالياً استكمال التحضيرات النهائية لبدء التصوير.
في سياق آخر، عبّرت عائشة بن أحمد عن سعادتها بتكريمها في النسخة الخامسة والثلاثين من مهرجان أيام قرطاج السينمائي، حيث حصلت على جائزة «الإشعاع»، المخصصة للفنانين التونسيين الذين يمثلون بلادهم في المحافل الدولية بأعمال ذات قيمة فنية عالية.
وقالت عائشة إن الجائزة تعكس اعترافاً بمجهوداتها الفنية، خاصةً في تقديم أدوار تحمل أبعاداً إنسانية وثقافية.

أخبار ذات صلة
14 بطولة نسائية في «دراما رمضان»
ريم مصطفى.. مع «سيد الناس»
عائشة بن أحمد
مسلسلات رمضان
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
قرقاش: الإمارات حافظت على موقف متزن بشأن سوريا
علوم الدار
قرقاش: الإمارات حافظت على موقف متزن بشأن سوريا
اليوم 18:48
«مهرجان أم الإمارات» يستقبل 2025 بألعاب نارية مبهرة
الترفيه
«مهرجان أم الإمارات» يستقبل 2025 بألعاب نارية مبهرة
اليوم 19:15
«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تختتم فعاليات مبادرة «بالعربي»
التعليم والمعرفة
«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تختتم فعاليات مبادرة «بالعربي»
اليوم 21:44
بالصور.. جدية كاملة في تدريبات «الأبيض» استعداداً للقاء الكويت
الرياضة
بالصور.. جدية كاملة في تدريبات «الأبيض» استعداداً للقاء الكويت
اليوم 21:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©