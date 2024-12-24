جزيرة السعديات تحتفي بموسم الشتاء والأعياد بأجواء احتفالية استثنائية

تستقبل جزيرة السعديات أبوظبي ضيوفها هذا الشتاء بتجارب استثنائية، حيث يلتقي جمال الطبيعة بروعة الثقافة والإقامة في المنتجعات الفاخرة، لتقدم مزيجاً فريداً يلبي تطلعات الباحثين عن الاسترخاء والتجارب المميزة، فالجزيرة تنفرد هذا الموسم بأجواء احتفالية استثنائية تجعلها الوجهة المثلى لخلق ذكريات لا تُنسى.

يتمكن ضيوف نادي شاطئ السعديات من الاستمتاع بأجواء دافئة وساحرة مع عشاء عائلي خاص بمناسبة أمسية عيد الميلاد، حيث يقدم قائمة طعام معدة بعناية تعكس روح الموسم، كما تضفي ألحان عازف الساكسفون طابعاً احتفالياً ممتعاً على الأجواء، مع خيارات جلوس داخلية أو خارجية للاستمتاع بالأجواء المنعشة.

ويمكن للزوار من جميع الأعمار استكشاف 10 غرف فريدة بأرض العجائب في «بابل بلانيت» في منارة السعديات، حيث تنتقل التجربة بسلاسة بين المساحات المختلفة لتغمر الحضور في مغامرة متعددة الحواس، ما يجعلها تجربة احتفالية مثالية تجمع العائلة والأصدقاء في أجواء مليئة بالفرح والبهجة، وضمن فرصة فريدة تمتزج فيها المغامرات بالإبداع والخيال. ولإضافة لمسة ختامية مميزة، تُقام بين 3 و5 يناير ورش عمل لصنع أجمل تصاميم الثلج الورقية، وتزيين الفوانيس الاحتفالية، وإعداد أصناف الكيك الخاصة بعيد الميلاد والرسم على الوجوه، وغيرها من الأنشطة المميزة التي تشكل ختاماً مثالياً لهذا الموسم الاحتفالي المميز.

ويمكن للأطفال الاستمتاع بأنشطة تزيين الكعك وبيت خبز الزنجبيل، إلى جانب أجواء مرحة مع ظهور خاص لسانتا كلوز، كما تضفي الموسيقى الحية المقدمة من المغني الحائز جوائز ويم هوست، بالإضافة إلى عازفي الساكسفون والجيتار، أجواء مبهجة على الاحتفال.

وتعود سلسلة الفعاليات الخارجية المميزة «ليالي السعديات» في موسمها الثاني على شواطئ جزيرة السعديات، لتقدم تجربة ثقافية موسيقية استثنائية تستمر من ديسمبر 2024 حتى أوائل عام 2025، وتُقام الفعاليات في قلب المنطقة الثقافية بالسعديات، وتضم مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية التي تلبي مختلف الأذواق، وتنطلق السلسلة بحفل موسيقى الجاز للنجم مايكل بوبليه في 16 يناير المقبل، يليه عرض كلاسيكيات R&B لفرقة Boyz II Men في 25 يناير، كما يُحيي أسطورة الموسيقى الفارسية EBI حفلاً مميزاً في 2 فبراير المقبل، تليه الفنانة العالمية كريستينا أغيليرا بأدائها الفريد في 15 فبراير، وتُختتم السلسلة بحفل للملحن المصري الشهير عمر خيرت في 16 فبراير، الذي يقدم أمسية فنية راقية تدمج بين الأصالة والإبداع.

