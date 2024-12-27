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«سامسونج» تطلق ميزة جديدة لإدارة الإشعارات

«سامسونج» تطلق ميزة جديدة لإدارة الإشعارات
27 ديسمبر 2024 10:27

كشفت شركة سامسونج عن ميزة جديدة ضمن الإصدار التجريبي الثاني من تحديث One UI 7.0 الذي يعتمد على نظام أندرويد 15.
وتسمى هذه الميزة "تصفية الإشعارات" (Filter Notifications) وتهدف إلى تحسين طريقة إدارة الإشعارات على هواتف سامسونج مما يجعل شاشة الإشعارات أكثر تنظيماً ويقلل الفوضى وتتيح هذه الميزة للمستخدمين تصفية الإشعارات وفقًا لثلاث فئات رئيسية وهي إشعارات الأنشطة الخلفية (Background Activities) وهي الإشعارات التي تُرسلها التطبيقات لتنبيه المستخدم بالأعمال التي تتم في الخلفية والإشعارات المصغّرة (Minimized Notifications) وهي الإشعارات التي يصغّرها المستخدم يدوياً والإشعارات القديمة (Old Notifications) وهي الإشعارات التي لم يتفاعل معها المستخدم لمدة تزيد على بضعة أيام ويمكن للمستخدم تخصيص هذه الفئات بشكل فردي مما يوفر تحكماً دقيقاً في ظهور الإشعارات أو إخفائها بناءً على احتياجاته الشخصية.

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ولتفعيل هذه الخيارات يمكن للمستخدم الوصول إليها من خلال الإعدادات ثم الضغط على "الإشعارات" ثم اختيار "الإعدادات المتقدمة" والنقر على خيار "تصفية الإشعارات".

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تعد هذه الميزة بمثابة تحسين لإدارة الإشعارات حيث كانت سامسونج قد ألغت ميزة تصنيفات الإشعارات افتراضياً مع تحديث One UI 6.1 لكنها وفرت خياراً لإعادتها عند الحاجة ومن المتوقع أن تُسهم هذه الميزة في تحسين تجربة المستخدم عبر جعل شاشة الإشعارات أكثر سهولة في الاستخدام وأقل ازدحاماً كما يُتوقع أن يتضمن تحديث One UI 7 العديد من التحسينات الأخرى بما في ذلك تعزيزات في مجال الأمان إضافة خصائص جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتغييرات في واجهة المستخدم مثل شريط Now Bar التفاعلي في شاشة القفل.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سامسونج
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