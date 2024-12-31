طه دسوقي.. يقدم «فقرة الساحر»

محمد قناوي (القاهرة)

يشارك الممثل الشاب طه دسوقي في مسلسلين قصيرين يتم عرضهما في وقت واحد على المنصات الرقمية، الأول «فقرة الساحر»، مع علي قاسم وأسماء جلال، ويجسد فيه شخصية رسام متعدد المواهب، لكن شخصيته تتبدل، ويمارس عمليات احتيال.





أما الثاني، فهو «موضوع عائلي» في موسمه الثالث، بطولة ماجد الكدواني، وإخراج أحمد الجندي، ويعتبر دسوقي هذا العمل له مكانة خاصة في قلبه، كونه السبب في شهرته، ويؤدي فيه شخصية «أب» لأول مرة في مشواره، ويواجه مواقف طريفة، وقال إن المسلسل يتميز بروح العائلة الحقيقية بين أفراده.



ويتواجد طه في سباق رمضان المقبل بمسلسل «ولعة ومفتاح» أو «ولاد الشمس»، كعنوان مؤقت إلى لم يتم الاستقرار على الاسم النهائي، وتدور أحداثه في 15 حلقة، حول صديقين عاشا معا في دار للأيتام، وخلال رحلتهما في الحياة يتحولان إلى لصين، تأليف محمود عزت، وفكرة أحمد مالك، إخراج عصام عبد الحميد.





وقد انتهى دسوقي من تصوير فيلم «سيكو سيكو»، الذي يشارك في بطولته خالد الصاوي وتارا عماد وديانا هشام وعصام عمر، تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.



كما يشارك دسوقي في فيلم «شمس الزناتي»، بطولة محمد إمام، إخراج عمرو سلامة، ويقدم خلاله شخصية «سلامة الطفشان» في بداية حياته، وهو الدور الذي لعبه الراحل محمود الجندي في الفيلم الأول الذي تم تقديمه في تسعينيات القرن الماضي.