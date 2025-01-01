الأربعاء 1 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

باحثون يطورون علاجاً آمناً لتسكين الآلام

موضوعية
1 يناير 2025 11:55

توصل فريق من الباحثين في جامعة سنغافورة الوطنية "NUS"، إلى طريقة جديدة لتخفيف الألم باستخدام الماء الثقيل "D₂O"، وذلك عبر تعديل مستقبلات "TRPV1" المسؤولة عن إدراك الألم، وفق موقع "روسيا اليوم" .

وتشير نتائج الدراسة إلى أن هذه الآلية لا تقتصر على كونها فعالة في تخفيف الألم، بل تمثل أيضا بديلا آمنا وغير مسبب لإدمان أدوية المسكنات التقليدية.

وكشف الباحثون من جامعة سنغافورة الوطنية بالشراكة مع جامعة بكين في الصين، عن رؤى جديدة حول "مستقبلات الفانيلويد المحتمل للمستقبلات العابرة 1  "TRPV1 " ودورها في إدراك الألم، وأوضحت نتائجهم كيف يمكن للمذيبات التأثير على إشارات الألم، ما يمهد الطريق لتطوير استراتيجيات إدارة الألم الأكثر أمانا وغير مسببة للإدمان.

وطور فريق البحث بقيادة البروفيسور شياوجانغ ليو من قسم الكيمياء في جامعة سنغافورة الوطنية، جهاز استشعار نانوي متطور يمكنه التمييز بين الماء العادي "H₂O"، والماء الثقيل أو كما يسمى أيضا أكسيد الديوتريوم "D₂O"، وسمحت هذه التقنية المتقدمة بتتبع ديناميكيات الماء في الوقت الحقيقي على مستويات الخلايا الفردية والجزيئات الفردية.

وأظهرت التجارب التي أجريت على النماذج ما قبل السريرية، أن إعطاء الماء الثقيل أسفر عن تقليل انتقال الألم الحاد والمزمن الناتج عن الالتهاب دون التأثير على الاستجابات العصبية الأخرى.

 

المصدر: وام
الآلام المزمنة
مكافحة المرض
الباحثون
آخر الأخبار
مؤتمر صحفي لبطولة «المجموعة السابعة» للقدرة في بوذيب
الرياضة
مؤتمر صحفي لبطولة «المجموعة السابعة» للقدرة في بوذيب
اليوم 12:00
موضوعية
الترفيه
باحثون يطورون علاجاً آمناً لتسكين الآلام
اليوم 11:55
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد حمزة القاسم وكيلاً لوزارة التربية والتعليم
اليوم 11:46
عناصر من الشرطة الأميركية(أرشيفية)
الأخبار العالمية
توقيف المشتبه به في حادث إطلاق نار بلوس أنجلوس
اليوم 11:42
مفارقات «نهائي المتصدرين» و«سحر الأولى» في كأس الخليج
الرياضة
مفارقات «نهائي المتصدرين» و«سحر الأولى» في كأس الخليج
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©